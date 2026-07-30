CNBC: Σε drone οφειλόταν η επίθεση σε πλοία μεταφοράς LNG υποστηρίζει η Αίγυπτος

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε την Πέμπτη (30/7) ότι μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έπληξε δύο πλοία στο μεσογειακό λιμάνι της Νταμιέτας, καθώς οι επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών επεκτείνονται σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Όπως μεταδίδει το CNBC, το Κάιρο ανέφερε ότι η προκαταρκτική έρευνα διαπίστωσε πως επίθεση με drone, που σημειώθηκε την Τετάρτη, προκάλεσε πυρκαγιά στα δύο πλοία, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Middle East News Agency. Μέχρι στιγμής, καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα πλοίο επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου και σε ένα πλοίο αποθήκευσης, σύμφωνα με το υπουργείο Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου.

Η Νταμιέτα φιλοξενεί σημαντικό κόμβο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης Energos Winter και το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς LNG GasLog Salem υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με την εταιρεία παροχής εμπορικών πληροφοριών Kpler.

«Η κατάσταση αντιμετωπίστηκε άμεσα σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια έκτακτης ανάγκης και ταχείας απόκρισης, μέσω του συντονισμού των αρμόδιων αρχών και των ομάδων πυρόσβεσης και ασφαλείας που βρίσκονταν στο σημείο», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Η επίθεση, για την οποία δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης, σημειώνεται την ώρα που το Ιράν, οι σύμμαχοί του Χούθι στην Υεμένη και φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ έχουν διευρύνει τις επιθέσεις τους κατά ενεργειακών υποδομών σε ολόκληρη την περιοχή.

Το πλήγμα στην Αίγυπτο καταδεικνύει ότι και οι ενεργειακές υποδομές κοντά στη Διώρυγα του Σουέζ αντιμετωπίζουν πλέον απειλές ασφαλείας, καθώς οι Χούθι επιχειρούν να ελέγξουν τη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, θέτοντας σε κίνδυνο τις εξαγωγές ενέργειας του βασιλείου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Η Σαουδική Αραβία μπορεί να ανακατευθύνει μέρος των εξαγωγών πετρελαίου μέσω αγωγού που εκτείνεται διασχίζοντας την Αίγυπτο. Ωστόσο, το Ριάντ θα πρέπει να εκφορτώνει μέρος του πετρελαίου στον αγωγό και στη συνέχεια να το επαναφορτώνει στις μεσογειακές ακτές, καθώς η Διώρυγα του Σουέζ δεν έχει επαρκές βάθος για τη διέλευση πλήρως φορτωμένων υπερδεξαμενόπλοιων.

Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν την Τετάρτη, σε αντίποινα για αιφνιδιαστική απόπειρα πυραυλικής επίθεσης από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Οι Χούθι υποστήριξαν τη Δευτέρα ότι έθεσαν στο στόχαστρο υποδομές αγωγών στη Σαουδική Αραβία που μεταφέρουν πετρέλαιο στο λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας. Ο συγκεκριμένος αγωγός έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά των σαουδαραβικών εξαγωγών πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς το Ιράν διαταράσσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ με επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων.

Παράλληλα, φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ εξαπέλυσαν αυτή την εβδομάδα επιθέσεις με drones κατά πετρελαϊκών υποδομών στις περιοχές του Ριάντ και της Ανατολικής Επαρχίας της Σαουδικής Αραβίας. Σε απάντηση, αμερικανικά και σαουδαραβικά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν την Τρίτη κοινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον των ιρακινών πολιτοφυλακών.