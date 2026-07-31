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Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο λόγω ισχυρών ανέμων - Η εικόνα στον Πειραιά
Ειδήσεις
08:33 - 31 Ιουλ 2026

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο λόγω ισχυρών ανέμων - Η εικόνα στον Πειραιά

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας.

Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρο, Τήνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί.

Αντίθετα, από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των πολύ ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο Αιγαίο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkchi1fq5yp5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις των δρομολογίων.

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