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Φιλοδωρήματα: Αύξηση του αφορολόγητου ορίου σε 6.000 ευρώ τον χρόνο
Φορολογία
10:07 - 31 Ιουλ 2026

Φιλοδωρήματα: Αύξηση του αφορολόγητου ορίου σε 6.000 ευρώ τον χρόνο

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση προχωρά σε αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδωρήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες, από 300 ευρώ μηνιαίως σε 6.000 ευρώ ετησίως από το φορολογικό έτος 2026.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι το αφορολόγητο θα υπολογίζεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ιδιαιτερότητες της εποχικής εργασίας, ιδιαίτερα στην εστίαση, τον τουρισμό και γενικότερα στους κλάδους παροχής υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ η αλλαγή αυτή είναι σημαντική γιατί:

  • Ανταποκρίνεται στην εποχικότητα της εργασίας. Ένας εργαζόμενος που εργάζεται έξι μήνες σεζόν μπορεί να λαμβάνει αφορολόγητα φιλοδωρήματα έως 1.000 ευρώ τον μήνα, αντί για 300 ευρώ, χωρίς να χάνει το φορολογικό πλεονέκτημα επειδή συγκεντρώνει τα εισοδήματά του σε λίγους μήνες. Αντίστοιχα, ένας εργαζόμενος που απασχολείται όλο το έτος, όπως ένας διανομέας, μπορεί να αξιοποιεί κατά μέσο όρο αφορολόγητο περίπου 500 ευρώ τον μήνα.

  • Είναι δικαιότερο φορολογικά. Η φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται σε ετήσια βάση. Με το ίδιο κριτήριο υπολογίζεται πλέον και το αφορολόγητο των φιλοδωρημάτων, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απασχόλησής τους.

  • Διατηρεί ασφαλιστικές δικλίδες απέναντι στην υποκατάσταση μισθού. Το ετήσιο όριο των 6.000 ευρώ αντιστοιχεί ουσιαστικά σε περίπου 500 ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο, παραμένοντας σε εύλογα επίπεδα. Παράλληλα, πολλοί εργαζόμενοι στην εστίαση και τον τουρισμό αλλάζουν εργοδότη μέσα στο ίδιο έτος, γεγονός που καθιστά το ετήσιο πλαίσιο πιο ρεαλιστικό και λειτουργικό.

Τι ίσχυε μέχρι σήμερα

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση καθιέρωσε για πρώτη φορά αφορολόγητο στα φιλοδωρήματα, καθώς έως το 2024 τα φιλοδωρήματα που καταβάλλονταν ηλεκτρονικά μέσω POS φορολογούνταν στο σύνολό τους.

Με τον Νόμο 5162/2024, από την 1η Νοεμβρίου 2024:

  • θεσπίστηκε απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για φιλοδωρήματα έως 300 ευρώ μηνιαίως που λαμβάνουν μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες, και

  • προβλέφθηκε απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές για τα φιλοδωρήματα ανεξαρτήτως ποσού.

Η νέα ρύθμιση θα κατατεθεί προς ψήφιση τον Σεπτέμβριο και θα έχει αναδρομική ισχύ για ολόκληρο το φορολογικό έτος 2026.

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