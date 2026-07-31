Ασία: Ανάκαμψη κατά 18% για τον Kospi μετά το rebound στη Wall Street

Οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού έκλεισαν με σημαντική άνοδο τη συνεδρίασης της Παρασκευής (31/7), ακολουθώντας τη δυναμική ανάκαμψη της Wall Street, καθώς τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα της Amazon ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα και ώθησαν υψηλότερα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq στις νυχτερινές συναλλαγές.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, στην Ιαπωνία ο δείκτης Nikkei κέρδισε 3,86% στις 64,254.00 μονάδες. Στο ίδιο πλαίσιο, στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε σημαντική ανάκαμψη αφου ενισχύθηκε κατά 17,91% κλείνοντας στις 6,595.45 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 σημείωσε μικρή άνοδο 0,1% στις 8,976.80 μονάδες.

Στην Κίνα, ο δείκτης Shanghai Composite κέρδισε 1,01% στις 3,842.53 μονάδες. Στον αντίποδα, στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,15% στις 25,818.00 μονάδες.

Τέλος, στην Ινδία ο δείκτης Nifty ολοκλήρωσε επίσης τη συνεδρίαση σε θετικό έδαφος ενισχυόμενος κατά 0,22% στις 24,371.05 μονάδες.

Νότια Κορέα: «Ράλι» για SK Hynix και Samsung

Στα αξιόλογα της μέρας, οι μετοχές των νοτιοκορεατικών κολοσσών ημιαγωγών SK Hynix και Samsung Electronics κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο στη συνεδρίαση της Σεούλ την Παρασκευή, ακολουθώντας το ισχυρό ράλι των αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών, μετά τα εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα των Amazon και Microsoft, τα οποία αναζωπύρωσαν την αισιοδοξία γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ειδικότερα, η μετοχή της SK Hynix κατέγραφε τελευταία άνοδο άνω του 25%, γεγονός που την έθεσε σε τροχιά για την καλύτερη ημερήσια επίδοσή της στην ιστορία. Στην ίδια κατεύθυνση, η Samsung ενισχύθηκε περισσότερο από 20%, ενώ η LG Innotek σημείωσε άνοδο 11,2% και η Seoul Semiconductor κέρδισε 7,8%.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια

Στο Τόκιο τώρα, η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο την Παρασκευή, προειδοποιώντας όμως παράλληλα ότι ο δομικός πληθωρισμός στη χώρα ενδέχεται να υπερβεί τον στόχο του 2%.

Στις επικαιροποιημένες προβλέψεις της, η BOJ εκτίμησε ότι ο δομικός πληθωρισμός είναι πιθανό να επιταχυνθεί σε επίπεδα «σαφώς υψηλότερα» του 2% από το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026, το οποίο εκτείνεται από το Σεπτέμβριο έως το Μάρτιο.

Επισημαίνεται ότι η κεντρική τράπεζα απέδωσε αυτή την εξέλιξη στη μετακύλιση των αυξήσεων των μισθών στις τελικές τιμές πώλησης, στην άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου και στην πρόσφατη υποτίμηση του γεν. Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει εκ νέου προς τον στόχο του 2% καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου θα αποκλιμακωθούν.

Ο δομικός πληθωρισμός της Ιαπωνίας διαμορφώθηκε στο 1,6% τον Ιούλιο και παρέμεινε κάτω από το επίπεδο του 2% κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2026.