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Το Ιράν αρνείται πως στοχοποίησε το Αζερμπαϊτζάν
Ειδήσεις
14:27 - 05 Μαρ 2026

Το Ιράν αρνείται πως στοχοποίησε το Αζερμπαϊτζάν

Reporter.gr Newsroom
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Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, διέψευσε ότι η χώρα του στοχοποίησε το Αζερμπαϊτζάν, μετά την επίθεση με drones που σημειώθηκε νωρίτερα στο αεροδρόμιο του Ναχιτσεβάν.  

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν έχει στοχεύσει τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν», δήλωσε ο Γκαριμπαμπάντι, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim News Agency. «Δεν στοχεύουμε τις γειτονικές μας χώρες», επισήμανε.

Παράλληλα, τόνισε ότι «η πολιτική του Ιράν είναι να χτυπά μόνο τις στρατιωτικές βάσεις των εχθρών του» που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και χρησιμοποιούνται για να επιτεθούν στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

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