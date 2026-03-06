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Χριστοδουλίδης για τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο: Δεν αποκλείω τίποτα για το μέλλον τους
Ειδήσεις
16:25 - 06 Μαρ 2026

Χριστοδουλίδης για τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο: Δεν αποκλείω τίποτα για το μέλλον τους

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος των βρετανικών βάσεων στο νησί μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας κρίσης, δηλώνοντας ότι «δεν αποκλείει τίποτα».

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο κ. Χριστοδουλίδης επισήμανε ότι τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όσο και ο υπουργός Εξωτερικών έχουν ήδη ερωτηθεί για το θέμα των βρετανικών βάσεων, χωρίς ωστόσο να δοθούν λεπτομέρειες επί του παρόντος. «Η απάντηση είναι ότι δεν αποκλείω τίποτα», τόνισε, υπογραμμίζοντας την πιθανότητα να επανεκκινήσουν οι συζητήσεις για τις βάσεις μόλις η τρέχουσα κρίση υποχωρήσει.

Το καθεστώς των βρετανικών βάσεων

Οι βρετανικές βάσεις του Ακρωτηρίου και της Δεκέλειας αποτελούν έδαφος που διοικείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τις συμφωνίες ανεξαρτησίας του 1960. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς τους θα απαιτούσε συμφωνία μεταξύ Λευκωσίας και Λονδίνου.

Συνάντηση με επικεφαλής MI6

Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη συνάντησή του με τον επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας εξωτερικής αντικατασκοπίας MI6, κατά την οποία αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην περιοχή. Ο πρόεδρος διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει κάτι περαιτέρω που να μπορεί να ανακοινωθεί δημόσια σχετικά με τη συνάντηση.

Με τις δηλώσεις του, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στέλνει μήνυμα ότι η Λευκωσία παρακολουθεί στενά την κατάσταση, διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές και προετοιμάζεται για πιθανές μελλοντικές εξελίξεις γύρω από τις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο νησί.

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