Η ΕΕ και ο Καναδάς ξεκινούν διαπραγματεύσεις για Συμφωνία Ψηφιακού Εμπορίου

Στο Τορόντο, χθες (Πέμπτη, 5/3), ο Επίτροπος Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάρος Σεφκόβιτς, μαζί με τον υπουργό Διεθνούς Εμπορίου του Καναδάς, Μάνιτερ Σίντου, ξεκίνησαν συνομιλίες για την κατάρτιση μιας Συμφωνίας Ψηφιακού Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά.

Βασιζόμενη στα εννέα χρόνια επιτυχημένης εφαρμογής της CETA, η νέα συμφωνία στοχεύει στην αναβάθμιση του διμερούς εμπορίου, καθιστώντας το ψηφιακό διασυνοριακό εμπόριο πιο εύκολο και ασφαλές για τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα ενισχύει την προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο.

Η έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Ψηφιακού Εμπορίου αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευση των δύο πλευρών για ένα ασφαλές, ανοιχτό εμπόριο βασισμένο σε κανόνες, καθώς και για την ενίσχυση και διαφοροποίηση των εμπορικών σχέσεων με ομοϊδεάτες εταίρους. Μέσω αυτής της συμφωνίας, η ΕΕ και ο Καναδάς φιλοδοξούν να ηγηθούν στη διαμόρφωση διεθνών κανόνων υψηλού επιπέδου για το ψηφιακό εμπόριο.