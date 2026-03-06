Γεμίζουν οι αποθήκες πετρελαίου: Το Κουβέιτ μειώνει την παραγωγή - Πιέζονται Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ

Το Κουβέιτ άρχισε να μειώνει την παραγωγή σε ορισμένα πετρελαιοπηγεία, αφού εξάντλησε τον χώρο για την αποθήκευση του αργού πετρελαίου, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα, σηματοδοτώντας μια ευρύτερη κρίση αποθήκευσης που θέτει νέους κινδύνους για την παγκόσμια αγορά.

Η χώρα, ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών, συζητά τον περαιτέρω περιορισμό της παραγωγής και της ικανότητας διύλισης, ακριβώς σε ό,τι χρειάζεται για να καλύψει την εγχώρια κατανάλωση, μετέδωσε σε αποκλειστικό της δημοσίευμα η Wall Street Journal.

Εκτιμάται ότι το Κουβέιτ θα πρέπει να μειώσει περισσότερο την παραγωγή τις επόμενες ημέρες, καθώς διαφορετικά η αποθήκευση θα γεμίσει σε περίπου 12 ημέρες.

Το κλείσιμο μιας πετρελαιοπηγής διακινδυνεύει μακροπρόθεσμα τη ζημιά στην πίεση των δεξαμενών και συνεπάγεται υψηλό κόστος επανεκκίνησης, καθιστώντας το συνήθως μέτρο έσχατης ανάγκης. Η επανεκκίνηση της παραγωγής μπορεί να διαρκέσει ημέρες ή και εβδομάδες ανάλογα με το πετρέλαιο.

«Δεν θα επανέλθουν όλα την ίδια μέρα που οι εξαγωγές θα είναι ξανά δυνατές», δήλωσε ο Giovanni Staunovo, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην UBS.

Στενό του Ορμούζ

Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ καθημερινά.

Με τη ναυτιλία μέσω του στενού να έχει παραλύσει λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν, οι μεγαλύτεροι παραγωγοί πετρελαίου της περιοχής βρίσκονται σε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο. Οι μεγάλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα γεμίζουν επίσης γρήγορα, με τις δύο χώρες να αναμένεται να φτάσουν στα όριά τους σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες, συμπληρώνει το δημοσίευμα της WSJ.

Σκαρφαλώνουν οι τιμές

Προφανώς, οι παραπάνω εξελίξεις πιέζουν κι άλλο προς τα πάνω τις τιμές πετρελαίου που ξεπέρασαν πια τα 90 δολάρια/βαρέλι.

Οι ΗΠΑ, με εντολή Τραμπ, προσπαθούν να αναλάβουν στρατιωτική δράση στο στενό του Ορμούζ, ώστε να διευκολυνθούν οι εξαγωγές και να συγκρατηθούν οι ανατιμήσεις.