Ράλι χωρίς φρένα στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ: Το Brent ξεπέρασε τα $91

Αναστάτωση προκάλεσε η δήλωση Τραμπ ότι δεν θα δεχτεί καμία συμφωνία με το Ιράν παρά μόνον εάν η Τεχεράνη παραδοθεί άνευ όρων και η ευαίσθητη – ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο – αγορά πετρελαίου δεν άργησε να αντιδράσει.

Μετά από μία σύντομη ανάπαυλα, το πετρέλαιο είχε ήδη αρχίσει να κινείται και πάλι ανοδικά· ωστόσο, η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου έδωσε περαιτέρω ώθηση στις τιμές, με αποτέλεσμα το Brent να αφήνει πίσω του τα 80 δολάρια/βαρέλι και να «κατακτά» τα 90 δολάρια, συνεχίζοντας την άνοδο.

Λίγη ώρα μετά την ανάρτηση Τραμπ και αφού η Wall Street άνοιξε στα «κόκκινα», το αμερικανικό αργό σημειώνει κέρδη της τάξης του 9,50% στα 88,76 δολάρια, ενώ το Brent ενισχύεται κατά 6,85% «σκαρφαλώνοντας» στα 91,19 δολάρια.

Η άνοδος αυτή έρχεται καθώς οι traders προεξοφλούν έναν παρατεταμένο πόλεμο που θα μπορούσε να διαταράξει σοβαρά τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Την ίδια ώρα, το φυσικό αέριο συνεχίζει ανοδικά – αλλά σε πιο ήπια μονοπάτια – με κέρδη 3,073% που οδηγούν τα ολλανδικά futures Απριλίου στα 52,290 δολάρια.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι ήδη η επέκταση της σύγκρουσης Ιράν – Ισραήλ/ΗΠΑ σε όλη τη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει προβλήματα στην παραγωγή ενέργειας και έχει παραλύσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, έναν κομβικό θαλάσσιο «διάδρομο» για το εμπόριο πετρελαίου παγκοσμίως.

Εν τω μεταξύ, πριν τις δηλώσεις Τραμπ είχε έρθει και η προειδοποίηση του Υπ. Ενέργεια του Κατάρ ότι οι τιμές θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 150 δολάρια το βαρέλι μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αν τα δεξαμενόπλοια δεν μπορούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο ίδιος, μάλιστα, δήλωσε ότι αυτό θα μπορούσε να έχει ολέθρια αποτελέσματα στις οικονομίες των χωρών, προειδοποιώντας για αλυσιδωτές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Κι όλα αυτά ενώ ο Πιτ Χέγκσεθ στις ΗΠΑ δηλώνει πως «μόλις αρχίσαμε να πολεμάμε», καθιστώντας σαφές ότι οι ΗΠΑ μπορούν να συνεχίσουν τον πόλεμο.