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Σημαντική παρουσία της Bureau Veritas στη HORECA 2026
Επιχειρήσεις
18:45 - 06 Μαρ 2026

Σημαντική παρουσία της Bureau Veritas στη HORECA 2026

Reporter.gr Newsroom
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το panel ομιλιών που διοργάνωσε η Bureau Veritas στο Business Lab της έκθεσης HORECA 2026 με τίτλο "Βιώσιμα ξενοδοχεία και εστιατόρια προς το 2030", το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.

Η Bureau Veritas εκπροσωπήθηκε από τον Παναγιώτη Κεντερλή, Εμπορικό Διευθυντή και επικεφαλής αξιολογητή, ενώ την ομιλία πλαισίωσαν ο Μάνος Νεραντζάκης από την εταιρεία Green Trust, ο οποίος έδωσε την τεχνολογική διάσταση προς τη βιωσιμότητα, ενώ ο Κύρος Ασφής παρουσίασε την διάσταση της επικοινωνίας των μέτρων βιωσιμότητας και το θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του Greenwashing.

Ο Παναγιώτης Κεντερλής ανέλυσε όλες τις διαστάσεις της βιωσιμότητας, οι οποίες εκφεύγουν αυτή της προστασίας του περιβάλλοντος και εκτείνονται στην οικονομική βιωσιμότητα αλλά και στην κοινωνική πλευρά της λειτουργίας μονάδων τουρισμού και εστίασης. Παράλληλα, παρουσίασε τις νομοθετικές απαιτήσεις για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ενεργειακή διαχείριση, που αφορά μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ παρουσίασε και τις υπηρεσίες επαλήθευσης και πιστοποίησης που παρέχει η Bureau Veritas, όπως τα πρότυπα ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001, ISO 14064, επαληθεύσεις αναφορών βιωσιμότητας (ESG) κ.α.

Η Bureau Veritas, με παρουσία σε 140 χώρες, σχεδόν 200 έτη λειτουργίας διεθνώς και πάνω από 40 στην Ελλάδα, με εθνικές και διεθνείς διαπιστεύσεις και έμπειρη και σταθερή ομάδα αξιολογητών, είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στο ταξίδι προς τη βιωσιμότητα.

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