ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Ανεπαρκής ο γιος του Χαμενεΐ - Πρέπει να συμμετάσχω στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν
Ειδήσεις
18:50 - 05 Μαρ 2026

Τραμπ: Ανεπαρκής ο γιος του Χαμενεΐ - Πρέπει να συμμετάσχω στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη (5/3) σε συνέντευξή του στο Axios ότι επιθυμεί να συμμετάσχει προσωπικά στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν, με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που επενέβη στη Βενεζουέλα.

Στη συνέντευξή του, ο Τραμπ απέρριψε την πιθανή επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιου του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη», αν και αναγνώρισε ότι ο ίδιος είναι ο πιθανότερος διάδοχος.

Τις τελευταίες ημέρες, το ιρανικό καθεστώς έχει αναβάλει την ανακοίνωση του νέου ανώτατου ηγέτη, παρότι δηλώσεις Ιρανών πολιτικών την Πέμπτη υποδήλωναν ότι η ανακοίνωση είναι κοντά.

«Χάνουν τον χρόνο τους. Ο γιος του Χαμενεΐ είναι ανεπαρκής. Πρέπει να συμμετάσχω στον διορισμό, όπως συνέβη με τη Ντέλσι Ροντρίγκες στη Βενεζουέλα», ανέφερε ο Τραμπ. Πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί ένα νέο Ιρανό ηγέτη που θα συνεχίσει τις πολιτικές του Χαμενεΐ, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσαν να εμπλέξουν ξανά τις ΗΠΑ σε πόλεμο μέσα σε πέντε χρόνια.

«Η επιλογή του γιου του Χαμενεΐ είναι απαράδεκτη για μένα. Χρειαζόμαστε κάποιον που θα φέρει ειρήνη και σταθερότητα στο Ιράν», υπογράμμισε.

Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις του Τραμπ συνιστούν μια ασυνήθιστη και πρωτοφανή αξίωση για αμερικανική εμπλοκή στο πολιτικό μέλλον του Ιράν, εντείνοντας την αβεβαιότητα σχετικά με τους στόχους της μεγάλης αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας που ξεκίνησε το Σάββατο (28/2).

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, 56 ετών και γιος του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη, θεωρείται το φαβορί για να διαδεχθεί τον πατέρα του, αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση. Πρόκειται για σκληροπυρηνικό κληρικό με στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, ο οποίος δεν έχει υπηρετήσει ποτέ σε δημόσιο αξίωμα.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/03/2026 - 19:12
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρωσία: Η σύγκρουση στο Ιράν «δεν είναι δικός μας πόλεμος»
Ειδήσεις

Ρωσία: Η σύγκρουση στο Ιράν «δεν είναι δικός μας πόλεμος»

ΕΕ: Ενέκρινε την προστασία των αγροτών μέσω Κανονισμού για τις διμερείς ρήτρες ασφαλείας με Mercosur
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΕΕ: Ενέκρινε την προστασία των αγροτών μέσω Κανονισμού για τις διμερείς ρήτρες ασφαλείας με Mercosur

Μητσοτάκης: Επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Μητσοτάκης: Επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας γεωμετρίας της ενέργειας
Πολιτική

Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας γεωμετρίας της ενέργειας

«Θα επιτεθούμε πολύ σκληρά στο Ιράν», προειδοποιεί ο Τραμπ και ταρακουνά τις αγορές
Ειδήσεις

«Θα επιτεθούμε πολύ σκληρά στο Ιράν», προειδοποιεί ο Τραμπ και ταρακουνά τις αγορές

Ο Μπιλ Γκέιτς καταθέτει για τον Επστάιν: Δεν θα έπρεπε να είχαμε συναντηθεί ποτέ
Ειδήσεις

Ο Μπιλ Γκέιτς καταθέτει για τον Επστάιν: Δεν θα έπρεπε να είχαμε συναντηθεί ποτέ

Η πρώτη αποστολή πετρελαίου από τον Κόλπο προς την Ευρώπη μετά τον Μάρτιο
Ειδήσεις

Η πρώτη αποστολή πετρελαίου από τον Κόλπο προς την Ευρώπη μετά τον Μάρτιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/06/2026 - 20:28

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Αύξηση καθαρής κερδοφορίας 23% στα €24,1 εκατ. το α’ τρίμηνο

Πολιτική
10/06/2026 - 20:16

Νέος γραμματέας της ΝΔ ο Κυρανάκης: «Πάμε να βάψουμε ξανά τον χάρτη γαλάζιο»

Πολιτική
10/06/2026 - 20:05

Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας γεωμετρίας της ενέργειας

Ειδήσεις
10/06/2026 - 19:57

Τραμπ: Δεν θα ανανεωθεί η εμπορική συμφωνία με Καναδά και Μεξικό – «Δεν τους χρειαζόμαστε»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/06/2026 - 19:37

Optima bank: Εντυπωσιακές προσφορές άνω των €2,2 δισ. για το ομόλογο – Υπερκάλυψη 11 φορές

Ειδήσεις
10/06/2026 - 19:27

«Θα επιτεθούμε πολύ σκληρά στο Ιράν», προειδοποιεί ο Τραμπ και ταρακουνά τις αγορές

Χρηματιστήρια
10/06/2026 - 19:27

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές με το βλέμμα στα γεωπολιτικά

Πολιτική
10/06/2026 - 19:10

Μητσοτάκης: Σήμα για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή και «καρφιά» κατά Σαμαρά

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:50

Ο Μπιλ Γκέιτς καταθέτει για τον Επστάιν: Δεν θα έπρεπε να είχαμε συναντηθεί ποτέ

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:31

Πολιτική, τέχνη και woke: Αναζητώντας κοινό έδαφος σε έναν πολωμένο κόσμο

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:27

Η πρώτη αποστολή πετρελαίου από τον Κόλπο προς την Ευρώπη μετά τον Μάρτιο

Εμπορεύματα
10/06/2026 - 18:15

ΟΠΕΚ: Σε χαμηλό εικοσαετίας η παραγωγή αργού τον Μάιο

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:08

Κούβα: Κοντά σε συμφωνία-ορόσημο για τη μεγαλύτερη εισαγωγή αμερικανικών καυσίμων από το 1960

Ειδήσεις
10/06/2026 - 17:58

ΕΕ: Νέα στρατηγική για νησιά και παράκτιες περιοχές – Οι τέσσερις βασικοί πυλώνες

Σχόλια Αγοράς
10/06/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Ελεγχόμενη πτώση, παρά τις πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο (-2.3%) από τις αποκοπές μερισμάτων

Ειδήσεις
10/06/2026 - 17:41

Διεθνής Αμνηστία: Κατηγορίες σε βάρος του Ισραήλ για εθνοκάθαρση και αναγκαστικούς εκτοπισμούς στη Δυτική Όχθη

Πολιτική
10/06/2026 - 17:33

ΣΥΡΙΖΑ: Ο πληθωρισμός ξαναπαίρνει την ανηφόρα κι η ακρίβεια είναι μόνιμο καθεστώς

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 17:21

Thessaloniki 4.0: Η Βόρεια Ελλάδα κόμβος επενδύσεων και καινοτομίας στην εκδήλωση της Grant Thornton

Χρηματιστήρια
10/06/2026 - 17:08

«Παιχνίδι» ισορροπίας στη Wall Street μεταξύ πληθωρισμού και γεωπολιτικών πιέσεων

Ειδήσεις
10/06/2026 - 17:07

Ίδρυμα Ευγενίδου: Στις 16 - 17 Ιουνίου το πρώτο διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα για το μέλλον των δεξιοτήτων

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10/06/2026 - 16:58

Ημέρα εθελοντικής δράσης από το Allwyn Care στις 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 

Αναλύσεις
10/06/2026 - 16:54

Euroxx Securities: Αναβαθμίζει στα €7,50 την τιμή-στόχο της Alter Ego Media – 40% περιθώριο ανόδου

Ειδήσεις
10/06/2026 - 16:49

Ισπανία: Περισσότεροι από 1300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στη χώρα σε πέντε μήνες

Ειδήσεις
10/06/2026 - 16:47

Ερντογάν κατά Ισραήλ: Οι ενέργειές του απειλούν την περιοχή και τη διεθνή σταθερότητα

Πολιτική
10/06/2026 - 16:42

Αποστολάκη: Δεσμευτική η απόφαση του Άρειου Πάγου για τον εκτοκισμό οφειλών – Να εφαρμοστεί άμεσα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
10/06/2026 - 16:33

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μαριναρισμένης καπνιστής πέστροφας λόγω παθογόνου μικροοργανισμού

Ειδήσεις
10/06/2026 - 16:31

Politico: Η ΕΕ εξετάζει σχέδια απεξάρτησης από τα αμερικανικά αμυντικά συστήματα

Πολιτική
10/06/2026 - 16:30

Αδειοδοτήσεις περιφερειακών σταθμών: Δεκτό κατά πλειοψηφία το ν/σ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 16:20

EUIPO: Στα €12 δισ. οι ετήσιες απώλειες της ευρωπαϊκής μόδας από τα προϊόντα «μαϊμού»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
10/06/2026 - 16:15

CEO Citroen, Xavier Chardon: Επίσκεψη στον όμιλο Συγγελίδη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ