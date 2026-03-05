Τραμπ: Ανεπαρκής ο γιος του Χαμενεΐ - Πρέπει να συμμετάσχω στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη (5/3) σε συνέντευξή του στο Axios ότι επιθυμεί να συμμετάσχει προσωπικά στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν, με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που επενέβη στη Βενεζουέλα.

Στη συνέντευξή του, ο Τραμπ απέρριψε την πιθανή επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιου του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη», αν και αναγνώρισε ότι ο ίδιος είναι ο πιθανότερος διάδοχος.

Τις τελευταίες ημέρες, το ιρανικό καθεστώς έχει αναβάλει την ανακοίνωση του νέου ανώτατου ηγέτη, παρότι δηλώσεις Ιρανών πολιτικών την Πέμπτη υποδήλωναν ότι η ανακοίνωση είναι κοντά.

«Χάνουν τον χρόνο τους. Ο γιος του Χαμενεΐ είναι ανεπαρκής. Πρέπει να συμμετάσχω στον διορισμό, όπως συνέβη με τη Ντέλσι Ροντρίγκες στη Βενεζουέλα», ανέφερε ο Τραμπ. Πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί ένα νέο Ιρανό ηγέτη που θα συνεχίσει τις πολιτικές του Χαμενεΐ, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσαν να εμπλέξουν ξανά τις ΗΠΑ σε πόλεμο μέσα σε πέντε χρόνια.

«Η επιλογή του γιου του Χαμενεΐ είναι απαράδεκτη για μένα. Χρειαζόμαστε κάποιον που θα φέρει ειρήνη και σταθερότητα στο Ιράν», υπογράμμισε.

Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις του Τραμπ συνιστούν μια ασυνήθιστη και πρωτοφανή αξίωση για αμερικανική εμπλοκή στο πολιτικό μέλλον του Ιράν, εντείνοντας την αβεβαιότητα σχετικά με τους στόχους της μεγάλης αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας που ξεκίνησε το Σάββατο (28/2).

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, 56 ετών και γιος του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη, θεωρείται το φαβορί για να διαδεχθεί τον πατέρα του, αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση. Πρόκειται για σκληροπυρηνικό κληρικό με στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, ο οποίος δεν έχει υπηρετήσει ποτέ σε δημόσιο αξίωμα.