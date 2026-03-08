Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης και αντίποινα

Σφοδρές επιθέσεις πλήττουν κρίσιμες στρατηγικές υποδομές στο Ιράν, με την ένταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται σε πρωτοφανές επίπεδο.

Το Σάββατο (7/3) στόχος έγινε το αεροδρόμιο της Τεχεράνης, ενώ σήμερα τα διυλιστήρια πετρελαίου στην ιρανική πρωτεύουσα έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Οι ίδιες εγκαταστάσεις είχαν πληγεί και κατά τον πόλεμο των 12 ημερών το περασμένο καλοκαίρι.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ισραήλ στη Χάιφα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η σύγκρουση μεταφέρεται σε τέτοιο επίπεδο, καθώς μέχρι πρότινος τα χτυπήματα αφορούσαν κυρίως στρατιωτικούς και πολιτικούς στόχους.

Το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης παραμένει ανοιχτό, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έκανε μάλιστα λόγο για «εκπλήξεις» που ετοιμάζονται στο Ιράν.

Μέχρι στιγμής τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε αποθήκες πετρελαίου στο Καράιτ.

Παράλληλα, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ντουμπάι. Στο Κουβέιτ σημειώθηκε πλήγμα σε δημόσιο κτήριο, ενώ στο Ντουμπάι έγινε αναχαίτιση drone, με τα θραύσματα να πέφτουν σε όχημα και να οδηγούν στον θάνατο τον οδηγό. Στο Μπαχρέιν drone έπληξε σταθμό αφαλάτωσης, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει στον Λίβανο εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ.

Το Ιράν δηλώνει ικανό να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ για τουλάχιστον έξι μήνες, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Όπως υποστηρίζουν, έχουν πλήξει περισσότερους από 200 αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους και έχουν αιχμαλωτίσει Αμερικανούς στρατιώτες, ισχυρισμό που το Πεντάγωνο διαψεύδει.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε επίσης με καταστροφικές συνέπειες για τον Λίβανο, αν δεν αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ.

Μόνο την Κυριακή (8/3) 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον Λίβανο. Από την περασμένη Δευτέρα, όταν ξεκίνησαν εκεί οι εχθροπραξίες, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 339, οι τραυματίες τους 117, ενώ 455.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί. Παράλληλα, 150 Ιρανοί διπλωμάτες έχουν εγκαταλείψει τον Λίβανο.

Την ίδια στιγμή, το θεοκρατικό καθεστώς στο Ιράν διαμηνύει ότι έχει ολοκληρωθεί η ψηφοφορία για τη διαδοχή του ανώτατου ηγέτη της χώρας, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί κάποιο όνομα.

Η συνέλευση των ειδικών καθυστερεί, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας και διαδικαστικά ζητήματα. Πηγές αναφέρουν ότι πιθανός διάδοχος είναι ο γιος του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, για τον οποίο πιστεύεται ότι τα τελευταία χρόνια κινούσε τα νήματα πίσω από τον πατέρα του.

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