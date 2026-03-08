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Έβδομος Αμερικανός νεκρός στη σύγκρουση στο Ιράν
Ειδήσεις
23:08 - 08 Μαρ 2026

Έβδομος Αμερικανός νεκρός στη σύγκρουση στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ένα ακόμα μέλος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ πέθανε μετά από σοβαρά τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια επίθεσης στη Σαουδική Αραβία την 1η Μαρτίου. Ανεβαίνει έτσι στους επτά ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής από την έναρξη των επιχειρήσεων στο Ιράν.

Η ταυτότητα του μέλους των ενόπλων δυνάμεων, που πέθανε χθες το βράδυ, θα παραμείνει μυστική μέχρι 24 ώρες μετά την ειδοποίηση των συγγενών, ανέφερε η δήλωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

Οι άλλοι έξι στρατιώτες, των οποίων τα λείψανα επιστράφηκαν στις ΗΠΑ το Σάββατο, σκοτώθηκαν στο Κουβέιτ.

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