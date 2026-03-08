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Στην Κύπρο ο Μακρόν – Μήνυμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης εν μέσω γεωπολιτικής αστάθειας
Ειδήσεις
21:00 - 08 Μαρ 2026

Στην Κύπρο ο Μακρόν – Μήνυμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης εν μέσω γεωπολιτικής αστάθειας 

Reporter.gr Newsroom
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Στην Κύπρο μεταβαίνει τη Δευτέρα (8/3) ο Εμανουέλ Μακρόν, στέλνοντας μήνυμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρέθηκε πρόσφατα στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων με drones. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, με στόχο τον συντονισμό των ευρωπαϊκών κινήσεων για την αποκλιμάκωση της κρίσης.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να μεταβεί στην Πάφο, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ΝίκοΧρ ιστοδουλίδη και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθεί η ασφάλεια στην περιοχή, καθώς και ο συντονισμός των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν ήδη αποστείλει στρατιωτικές ενισχύσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στόχος της επίσκεψης είναι να ενισχυθεί η κοινή ευρωπαϊκή στάση απέναντι στην κλιμακούμενη ένταση, αλλά και να σταλεί σαφές μήνυμα στήριξης προς την Κύπρο, η οποία δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση τις τελευταίες ημέρες. Παράλληλα, η Λευκωσία βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας, με αρκετές χώρες να εξετάζουν τρόπους στενότερης στρατιωτικής συνεργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γάλλος πρόεδρος έχει ήδη επικοινωνήσει με αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, επιδιώκοντας να συσπειρώσει το ευρωπαϊκό μέτωπο και να διαμορφώσει μια κοινή στρατηγική απέναντι στις εξελίξεις.

Την ίδια στιγμή, η Γαλλία έχει ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή, αναπτύσσοντας το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle (R91), το οποίο συνοδεύεται από πολεμικά πλοία και ελικοπτεροφόρο. Μέσω αυτής της στρατιωτικής παρουσίας, το Παρίσι επιδιώκει να συμβάλει στη σταθερότητα της περιοχής.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στο ζήτημα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για το διεθνές εμπόριο αλλά και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgxkyu3ar5f5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 08/03/2026 - 21:07
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