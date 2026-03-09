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Ζελένσκι: 11 χώρες ζήτησαν τη βοήθεια μας για παροχή βοήθειας στα επιθέσεις με drones
Ειδήσεις
16:07 - 09 Μαρ 2026

Ζελένσκι: 11 χώρες ζήτησαν τη βοήθεια μας για παροχή βοήθειας στα επιθέσεις με drones

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ουκρανία, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποίησε ότι το Κίεβο έχει δεχθεί συνολικά 11 αιτήματα από χώρες που γειτνιάζουν με το Ιράν, αλλά και από ευρωπαϊκά κράτη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, για παροχή βοήθειας στην αντιμετώπιση επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, τα αιτήματα αφορούν την προμήθεια drones αναχαίτισης, συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου καθώς και παροχή εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση αντίστοιχων απειλών.

Σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, μετά από σύσκεψη με ανώτατους στρατιωτικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι εξετάστηκαν διεξοδικά οι ανάγκες των χωρών που ζήτησαν υποστήριξη από την ουκρανική πλευρά.

Όπως σημείωσε, η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στην αντιμετώπιση των ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed και άλλων παρόμοιων απειλών. «Εξετάσαμε λεπτομερώς τα αιτήματα των χωρών για ασφαλή υποστήριξη από τη δική μας πλευρά στην αντιμετώπιση των drones Shahed και άλλων παρόμοιων προκλήσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ορισμένα από τα αιτήματα έχουν ήδη λάβει θετική ανταπόκριση από το Κίεβο, με τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων και την παροχή υποστήριξης προς τις χώρες που απευθύνθηκαν στην Ουκρανία.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/03/2026 - 16:10
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