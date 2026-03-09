Ο Αντρές Ρίτερ διαδέχεται τη Λάουρα Κοβέσι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τον διορισμό του Γερμανού Αντρές Ρίτερ ως νέου Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα, διαδεχόμενος τη Λάουρα Κοβέσι. Η θητεία του Ρίτερ θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου 2026 και θα διαρκέσει επτά χρόνια, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.

Ο Αντρές Ρίτερ είναι μέλος της γερμανικής εισαγγελίας από το 1995, έχοντας διατελέσει προϊστάμενος διαφόρων εισαγγελιών. Από το 2020 κατείχε τη θέση του αναπληρωτή Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα, αποκτώντας εκτενή εμπειρία στον τομέα της διασυνοριακής δικαιοσύνης.

Ρόλος και αποστολή

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για την έρευνα, τη δίωξη και την παραπομπή ενώπιον των δικαστηρίων εγκλημάτων που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, όπως απάτες, διαφθορά και διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας έχει την ευθύνη της οργάνωσης και εποπτείας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την εκπροσώπησή της στις σχέσεις με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες. Μαζί με τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, συνιστούν το συλλογικό όργανο της υπηρεσίας, επιβλέποντας τις έρευνες και τις διώξεις. Κάθε κράτος μέλος από τα 24 συμμετέχοντα διορίζει έναν Ευρωπαίο Εισαγγελέα.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από την ίδρυσή της το 2019 με την πρώτη Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, έχει αναλάβει σημαντικό έργο: έως το τέλος του 2025 είχε σε εξέλιξη 3.602 υποθέσεις, με συνολική εκτιμώμενη ζημία άνω των 67,2 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ και στους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Τα κράτη μέλη

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περιλαμβάνει επί του παρόντος 24 συμμετέχοντα κράτη μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία.