Αποστολάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση επιτίθεται σε ευρωπαϊκούς θεσμούς για να καλύψει τα εσωτερικά της προβλήματα

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για τη στάση της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εξαπέλυσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και υπεύθυνη του Κοινοβουλευτικού Τομέα Οικονομίας του κόμματος, Μιλένα Αποστολάκη.

Μιλώντας στον Αθήνα 984, η κ. Αποστολάκη υποστήριξε ότι οι κυβερνητικές επιλογές εκθέτουν τη χώρα, αποδυναμώνουν τους θεσμούς και δημιουργούν προβλήματα στη διεθνή εικόνα της Ελλάδας. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να διαχειριστεί εσωκομματικές πιέσεις μέσω επιθέσεων σε ανεξάρτητους θεσμούς.

«Η αλαζονεία και η πρόκληση του κοινού αισθήματος»

Αναφερόμενη στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για επιλογές που, όπως είπε, πλήττουν το κύρος της χώρας.

«Η αλαζονεία είναι κάτι το οποίο είναι καταχωρημένο πλέον σε ό,τι αφορά την κυβερνητική πλειοψηφία και τον πρωθυπουργό προσωπικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, «προκειμένου ο κ. Μητσοτάκης να λύσει εσωκομματικά μέτωπα και ρήγματα, δεν διστάζει να επιτεθεί σε έναν ευρωπαϊκό θεσμό και με τον τρόπο αυτό να αδυνατίσει τη χώρα μας και τη διαπραγματευτική της ισχύ».

Η κ. Αποστολάκη αναφέρθηκε και στην αντίδραση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Δικαιοσύνης Μάικλ Μαγκράθ, μετά τις δηλώσεις της ελληνικής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η απάντηση που δόθηκε ήταν «κόλαφος».

Όπως είπε, ο Ευρωπαίος Επίτροπος ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ανεξάρτητος θεσμός, λειτουργεί βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα κράτη-μέλη έχουν υποχρέωση να συνεργάζονται και να υποστηρίζουν το έργο της.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η κυβέρνηση υιοθετεί το δόγμα ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Αποστολάκη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

«Έχουμε διώξεις για τέσσερις βουλευτές της ΝΔ, δύο βουλευτές της και δύο πρώην υπουργούς, οι οποίοι με προσωπική παρέμβαση Μητσοτάκη προστατεύθηκαν και δεν ελέγχθηκαν», ανέφερε.

Η ίδια υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να ερευνά τις υποθέσεις που αφορούν τα έτη 2022, 2023 και 2024, ενώ εκτίμησε ότι τα αποτελέσματα των ερευνών και τα νέα ευρήματα αναμένονται το επόμενο διάστημα.

«Αποτελούν πρόκληση οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί. Προκαλούν την κοινή γνώμη και το κοινό περί δικαίου αίσθημα», είπε, σχολιάζοντας τη στάση της κυβέρνησης.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική και στις αναφορές περί απλών πλημμελημάτων, λέγοντας ότι η κυβέρνηση «υιοθετεί το δόγμα “η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση”».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο έργο των ευρωπαϊκών αρχών, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία με τη μελέτη «εκατοντάδων χιλιάδων σελίδων απομαγνητοφωνήσεων από επισυνδέσεις και όχι μόνο», με περιορισμένους ανθρώπινους πόρους και υπό την πίεση των παραγραφών.

«Εάν υπήρξαν λάθη, οφείλονται σε αντικειμενικές συνθήκες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «είναι αδιανόητο, ατεκμηρίωτο και θεσμικά εξαιρετικά επικίνδυνο» να αποδίδεται σε έναν ανεξάρτητο ευρωπαϊκό θεσμό πρόθεση εμπλοκής στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση.

«Η κυβέρνηση έχει χαρακτηριστικά βαθέως καθεστωτισμού»

Η κ. Αποστολάκη σχολίασε και τη γενικότερη πολιτική κατάσταση, εκτιμώντας ότι το πολιτικό σκηνικό παραμένει ιδιαίτερα ρευστό.

«Οι συσχετισμοί διαφοροποιούνται και οι αναδιατάξεις των δυνάμεων είναι διαρκείς. Σε αυτό το ακραία ρευστό πολιτικό σκηνικό, όλα μπροστά μας είναι ανοιχτά», σημείωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι αποτελεί πρόβλημα για τη χώρα το γεγονός ότι, όπως είπε, μετά από επτάμισι χρόνια διακυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις.

«Μιλάμε για μια διακυβέρνηση που έχει χαρακτηριστικά βαθέως καθεστωτισμού και που βαθαίνει και ενισχύει δραματικά τις ανισότητες», ανέφερε.

«Πρωτοφανείς ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό»

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία.

«Αυτή τη στιγμή, στο κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν έχουν ξανασυμβεί», είπε.

Όπως υποστήριξε, «ένα κόμμα διαλύεται», αναφερόμενη σε πολιτικό φορέα που, σύμφωνα με την ίδια, προσπάθησε να υποκαταστήσει το ΠΑΣΟΚ ως δημοκρατική παράταξη.

«Οι βουλευτές του το εγκαταλείπουν χωρίς να υπάρχει καμία ιδεολογική ή πολιτική διαφορά. Η εγκατάλειψη του κόμματος έχει ως νομιμοποιητική βάση κάπου αλλού που φαίνεται ότι δημοσκοπικά υπάρχει μεγαλύτερη προοπτική», ανέφερε.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει βαθιές ρίζες και στόχο την πολιτική αλλαγή»

Κλείνοντας, η Μιλένα Αποστολάκη αναφέρθηκε στην πορεία του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα διαθέτει κοινωνικές αναφορές και ανθεκτικότητα παρά τις δυσκολίες των προηγούμενων ετών.

«Προσπάθησαν να φορτώσουν στο ΠΑΣΟΚ τα πάντα και κινδύνευσε να εξαερωθεί. Πρέπει όμως να δούμε τη μεγάλη ανθεκτικότητα του κόμματος», σημείωσε.

Όπως είπε, η επιστροφή του ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι «διαθέτει βαθιές ρίζες» και αναφορά σε διαφορετικές κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες.

«Σήμερα αγωνίζεται για να μπορέσει να ξαναγίνει ο καταλύτης της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη η χώρα», τόνισε, αναγνωρίζοντας ότι «ο αγώνας είναι δύσκολος», αλλά εκτιμώντας ότι «η πολιτική πολλές φορές διαψεύδει τις δημοσκοπήσεις».