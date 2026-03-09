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Οι σκιές στους αριθμούς: τι γνωρίζουμε για τις απώλειες στον πόλεμο της Ουκρανίας
Ειδήσεις
22:02 - 09 Μαρ 2026

Οι σκιές στους αριθμούς: τι γνωρίζουμε για τις απώλειες στον πόλεμο της Ουκρανίας

Reporter.gr Newsroom
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Οι συνολικές ή μερικές εκτιμήσεις για τον αριθμό των θυμάτων στον πόλεμο της Ουκρανίας αποκαλύπτουν το τεράστιο ανθρώπινο κόστος μιας ένοπλης σύγκρουσης χωρίς προηγούμενο στην Ευρώπη τις τελευταίες οκτώ δεκαετίες. Με σχεδόν δύο εκατομμύρια στρατιωτικές απώλειες —νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και αιχμαλώτους— η σύγκρουση θυμίζει τις πιο καταστροφικές πολεμικές εμπειρίες του 20ού αιώνα στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Ακόμη και οι πιο συντηρητικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 500.000 νεκρούς από την ουκρανική πλευρά, αριθμός πέντε φορές μεγαλύτερος από τα θύματα των πολέμων της Γιουγκοσλαβίας (1992-1995), όπου καταγράφηκαν περίπου 100.000 νεκροί, εκ των οποίων 13.500 άμαχοι.

Σύμφωνα με μετάδοση της El Pais, ο Ουκρανός Επίτροπος για τους Αγνοούμενους σε Ειδικές Συνθήκες ανακοίνωσε πρόσφατα ότι οι αγνοούμενοι ανέρχονται πλέον σε περίπου 90.000, μεταξύ των οποίων στρατιωτικοί και άμαχοι όλων των ηλικιών. «Η πλειονότητα είναι φυσικά στρατιωτικοί και, δυστυχώς, υποθέτουμε ότι πολλοί από αυτούς έχουν σκοτωθεί», ανέφερε, αποφεύγοντας να δώσει λεπτομερή στοιχεία ώστε να μην προσφέρει πληροφορίες στον αντίπαλο. Παράλληλα, το ουκρανικό Υπουργείο Εσωτερικών εκτιμά ότι οι αγνοούμενοι ενήλικες ξεπερνούν τους 99.300, εκ των οποίων περίπου 3.400 είναι γυναίκες.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) στην Ουάσιγκτον, οι συνολικές στρατιωτικές απώλειες στον πόλεμο —που συμπλήρωσε τέσσερα χρόνια στις 24 Φεβρουαρίου— πλησιάζουν τα δύο εκατομμύρια: περίπου 1,2 εκατομμύρια από τη ρωσική πλευρά και 500.000 έως 600.000 από την ουκρανική. Οι θάνατοι αμάχων στην Ουκρανία ξεπερνούν τις 15.100, σύμφωνα με τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε στις αρχές Φεβρουαρίου ότι οι νεκροί Ουκρανοί στρατιώτες ανέρχονται σε 55.000 — αριθμός σημαντικά χαμηλότερος από εκείνον που δίνουν ανεξάρτητες πηγές. Οι αρχές στο Κίεβο έχουν ακόμη και κλείσει ιστοσελίδες που επιχειρούσαν να καταγράψουν τις πραγματικές απώλειες, ενώ ουκρανικά μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να ρίξουν φως σε αυτό το ευαίσθητο ζήτημα.

Παρά τη μυστικότητα των κυβερνήσεων, ο πόλεμος αυτός θεωρείται ίσως ο πιο τεκμηριωμένος στην ιστορία. Κινητά τηλέφωνα, κοινωνικά δίκτυα, δορυφορικές εικόνες, drones και γεωεντοπισμός επιτρέπουν σε δημοσιογράφους και ερευνητές να συγκεντρώνουν στοιχεία για εγκλήματα πολέμου και απώλειες. Παράλληλα, ανεξάρτητες έρευνες –όπως εκείνες των Mediazona και BBC- έχουν ήδη καταγράψει πάνω από 200.000 επιβεβαιωμένους θανάτους Ρώσων στρατιωτών, αν και οι ίδιοι οι ερευνητές παραδέχονται ότι πρόκειται μόνο για ένα μέρος της πραγματικής εικόνας.

Την ίδια στιγμή, τεράστια κενά παραμένουν σε περιοχές που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο. Στη Μαριούπολη, για παράδειγμα, οι εκτιμήσεις για τους νεκρούς αμάχους κυμαίνονται από 8.000 έως 22.000. Η συνεχιζόμενη παρουσία ρωσικών αρχών και στρατευμάτων στο περίπου 20% της ουκρανικής επικράτειας καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την πλήρη αποτύπωση του πραγματικού ανθρώπινου κόστους του πολέμου.

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