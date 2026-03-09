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WSJ: O Τραμπ εξετάζει τη φυσική εξόντωση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Ειδήσεις
22:19 - 09 Μαρ 2026

WSJ: O Τραμπ εξετάζει τη φυσική εξόντωση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του ότι θα μπορούσε να στηρίξει ακόμη και την φυσική εξόντωση του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, εάν εκείνος δεν δείξει διάθεση να υποχωρήσει στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον, όπως ο τερματισμός της πυρηνικής ανάπτυξης της Τεχεράνης. Την πληροφορία αυτή μετέδωσαν νυν και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα στη New York Post ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» από την επιλογή του Μοτζάμπα Χαμενεΐ, για την ηγεσία του Ιράν, αφού προηγουμένως τον είχε χαρακτηρίσει «απαράδεκτο». Είχαν επίσης προηγηθεί δηλώσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, στις οποίες ο Τραμπ είχε ισχυριστεί ότι ο νέος ηγέτης του Ιράν δεν θα αντέξει πολύ αν δεν ευθυγραμμιστεί με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ.

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ, επανήλθε με νέα τοποθέτηση , στην οποία υποστήριξε ότι η σύγκρουση «βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της», προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται «πολύ πιο μπροστά» από το αρχικό χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων που ο ίδιος είχε εκτιμήσει.

Τέλος, ο Τραμπ απέρριψε για την ώρα το ενδεχόμενο χερσαίας εισβολής στο Ιράν. Σύμφωνα με αναλυτές αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει επαρκή προετοιμασία. Παράλληλα είναι ακόμη νωπές οι μνήμες από τις επιχειρήσεις σε Αφγανιστάν και Ιράκ που δεν οδήγησαν σε κάποιο θετικό μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Παράλληλα, η έντονη δραστηριοποίηση του Τραμπ στο εξωτερικό δεν βρίσκει σύμφωνο μεγάλο μέρος της βάσης του κινήματος MAGA.

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Τελευταία τροποποίηση στις 09/03/2026 - 22:25
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