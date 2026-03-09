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Σκηνικό έντασης στη Μέση Ανατολή – Πίεση στις αγορές και φόβοι για εξάπλωση της σύγκρουσης
Ειδήσεις
21:24 - 09 Μαρ 2026

Σκηνικό έντασης στη Μέση Ανατολή – Πίεση στις αγορές και φόβοι για εξάπλωση της σύγκρουσης

Reporter.gr Newsroom
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Η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται, με αλλεπάλληλα στρατιωτικά πλήγματα και αυξανόμενη ανησυχία για τις διεθνείς επιπτώσεις της σύγκρουσης. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ισραήλ και στον Λίβανο, ενώ η Tεχεράνη απάντησε με πλήγματα κατά ισραηλινών υποδομών, επεκτείνοντας παράλληλα τις επιθέσεις της και σε άλλες χώρες της περιοχής.

Οι εξελίξεις έρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική στιγμή για το Ιράν, καθώς ο Μοτζάμπα Χαμενέι φέρεται να διαδέχθηκε τον πατέρα του, Αλί Χαμενέι στην ηγεσία της χώρας. Ο νέος ηγέτης θεωρείται επίσης εκπρόσωπος της σκληροπυρηνικής γραμμής, με τα πρώτα σημάδια της νέας ηγεσίας να δείχνουν περαιτέρω κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με το Ισραήλ και τους συμμάχους του.

Την ίδια ώρα, η σύγκρουση επεκτείνεται και σε άλλα σημεία της περιοχής. Στο Μπαχρέιν ιρανικό drone έπληξε πετρελαϊκό διυλιστήριο, προκαλώντας έντονη αντίδραση από τον βασιλιά της χώρας, Hamad bin Isa Al Khalifa, ο οποίος χαρακτήρισε τις επιθέσεις «ανεπίτρεπτες» και προειδοποίησε για τις συνέπειες της κλιμάκωσης.

Παράλληλα, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο, με την UNICEF να αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 80 ανηλίκων. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, εντείνοντας την ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι στοχεύει στόχους της Χεζμπολάχ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgyhcwhcd7n5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ανησυχία καταγράφεται και στην Τουρκία, όπου οι αρχές εντόπισαν δεύτερο ιρανικό drone, μέσα σε λίγες ημέρες, γεγονός που ενισχύει τους φόβους για περαιτέρω διάχυση της σύγκρουσης. Το drone αναχαιτίστηκε από το ΝΑΤΟ.

Στο διπλωματικό πεδίο, ξεχώρισε η παρουσία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο, όπου εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα, υπογραμμίζοντας ότι «επίθεση στην Κύπρο θα αποτελούσε επίθεση σε ολόκληρη την Ευρώπη». Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος εξέφρασε έντονη ανησυχία για πιθανή αύξηση των προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη λόγω της κλιμάκωσης στο Ιράν. Στη συνέχεια ο Γάλλος πρόεδρος επισκέφτηκε την βάση της Σούδας, όπου τον υποδέχτηκε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν ήδη ισχυρό αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν κατά διαστήματα τα 100 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Καθοριστικό ρόλο στην άνοδο έπαιξε και το de facto μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με σημαντικές απώλειες, ενώ πτωτικά κινήθηκε και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Το κυβερνητικό επιτελείο επεξεργάζεται ήδη μέτρα παρέμβασης για την ανακούφιση των καταναλωτών, καθώς οι τιμές στα καύσιμα θέρμανσης και κίνησης έχουν ήδη εκτοξευθεί και, σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, αναμένεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία το επόμενο διάστημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgyhr2rigcft?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 09/03/2026 - 21:57
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