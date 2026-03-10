Ισραήλ: Ο στρατός προανήγγειλε πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

Με έκτακτη ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι πρόκειται να πραγματοποιήσει άμεσα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων της Χεζμπολάχ στην Τύρο και τη Σιδώνα, στο νότιο Λίβανο.

Παράλληλα, οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους συγκεκριμένων κτιρίων -τα οποία επισημαίνονται σε σχετικούς χάρτες- να εγκαταλείψουν αμέσως τα σπίτια τους και να παραμείνουν σε απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 300 μέτρων.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο στρατός «θα επιτεθεί σύντομα σε στρατιωτικές υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ» στις δύο πόλεις. Για τον λόγο αυτό, οι ένοικοι των πολυκατοικιών που εμφανίζονται στους σχετικούς χάρτες καλούνται να τις εκκενώσουν άμεσα και να διατηρήσουν απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων από τα κτίρια.