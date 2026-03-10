Σύμβουλοι του Τραμπ τον προτρέπουν να βρει «έξοδο» από το Ιράν - Ανησυχούν για το πολιτικό κόστος

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας (9/3) ότι εξετάζει ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο στο Ιράν, καθώς ορισμένοι από τους συμβούλους του τον προτρέπουν ιδιωτικά να αναζητήσει ένα σχέδιο εξόδου, εν μέσω αύξησης των τιμών του πετρελαίου και ανησυχιών ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να προκαλέσει πολιτική αντίδραση.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα τη Δευτέρα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη στρατιωτική αποστολή επιτυχημένη ως προς τους στόχους της. «Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», είπε, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως θα τελειώσει «πολύ σύντομα».

Δεν έδωσε σαφές χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό της επιχείρησης στο Ιράν, αλλά είπε πως θα γίνει «σύντομα». Όταν ρωτήθηκε για τη βοήθεια προς τον ιρανικό λαό που έχει εξεγερθεί εναντίον του καθεστώτος, ο Τραμπ φάνηκε έτοιμος για ένα γρήγορο τέλος αντί να συνεχίσει την πίεση για αλλαγή ηγεσίας.

«Θέλουμε ένα σύστημα που να μπορεί να οδηγήσει σε πολλά χρόνια ειρήνης και, αν δεν μπορούμε να το έχουμε αυτό, ίσως είναι καλύτερα να το τελειώσουμε τώρα», είπε ο Τραμπ. Πρόσθεσε ότι απογοητεύτηκε από τον διορισμό του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιου του σκοτωμένου αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, μια κίνηση που δείχνει ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να υποχωρήσει.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσαν ότι όσο η Τεχεράνη συνεχίζει να επιτίθεται σε χώρες της περιοχής και το Ισραήλ εξακολουθεί να θέλει να πλήττει ιρανικούς στόχους, είναι απίθανο οι ΗΠΑ να μπορέσουν εύκολα να αποσυρθούν από τον πόλεμο. Ο Τραμπ, στις δηλώσεις του τη Δευτέρα, είπε ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει να στοχεύει το Ιράν αν η χώρα συνεχίσει να μπλοκάρει τη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο Τραμπ δεν θα σταματήσει να πολεμά μέχρι να μπορέσει να ισχυριστεί ότι πέτυχε μια ικανοποιητική νίκη, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης, ειδικά όταν οι ΗΠΑ έχουν στρατιωτικό πλεονέκτημα. Ο Τραμπ έχει κατά καιρούς εκπλαγεί που η Τεχεράνη δεν υποχωρεί παρά τη συνεχή κοινή στρατιωτική εκστρατεία ΗΠΑ–Ισραήλ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του.

«Αυτή η ιστορία είναι γεμάτη ανοησίες από ανώνυμες πηγές που μπορώ να εγγυηθώ ότι δεν βρίσκονται στο δωμάτιο με τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ. «Οι κορυφαίοι σύμβουλοι του προέδρου εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο για να διασφαλίσουν ότι η Επιχείρηση Epic Fury συνεχίζει να είναι μια τεράστια επιτυχία, και το τέλος αυτών των επιχειρήσεων θα καθοριστεί τελικά από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων».

Αντικρουόμενες δηλώσεις

Ο Τραμπ έχει κάνει αντικρουόμενες δηλώσεις για τον πόλεμο. Την περασμένη εβδομάδα είπε ότι επιδιώκει την «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν και δεν απέκλεισε την αποστολή χερσαίων στρατευμάτων στη χώρα. Τη Δευτέρα όμως δήλωσε στην New York Post ότι δεν βρίσκεται «ούτε κοντά» στο να δώσει μια τέτοια εντολή.

Αφού είπε τη Δευτέρα ότι ο πόλεμος ίσως τελειώσει σύντομα, ο πρόεδρος πρόσθεσε: «Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε πιο πέρα, και θα προχωρήσουμε πιο πέρα». Ο Τραμπ έχει υπαινιχθεί δημόσια και έχει πει σε συμβούλους κατ’ ιδίαν ότι θα υποστήριζε τη δολοφονία του νεότερου Χαμενεΐ αν αποδειχθεί απρόθυμος να υποχωρήσει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους.

Τα σχόλιά του έγιναν καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν—και στη συνέχεια υποχώρησαν—εντείνοντας τις ήδη υπάρχουσες ανησυχίες μεταξύ των συμμάχων του για το οικονομικό κόστος και τις πολιτικές συνέπειες του πολέμου.

Σχέδιο αποχώρησης

Ορισμένοι από τους συμβούλους του Τραμπ τις τελευταίες ημέρες τον έχουν ενθαρρύνει να παρουσιάσει ένα σχέδιο αποχώρησης των ΗΠΑ από τον πόλεμο και να υποστηρίξει ότι ο στρατός έχει σε μεγάλο βαθμό πετύχει τους στόχους του, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Αν και πολλοί στη συντηρητική βάση του προέδρου εξακολουθούν να υποστηρίζουν την αρχική επιχείρηση, κάποιοι σύμβουλοι έχουν εκφράσει ιδιωτικά ανησυχίες ότι ένας μακρύτερος πόλεμος θα μπορούσε να εξαντλήσει αυτή την υποστήριξη.

Ο Τραμπ έχει ενημερωθεί για ορισμένες δημοσκοπήσεις σχετικά με τον πόλεμο, είπαν οι ίδιες πηγές. Δημόσιες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες ημέρες δείχνουν ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί αντιτίθενται στον πόλεμο. «Η συντριπτική πλειονότητα των Αμερικανών υποστηρίζει τον τερματισμό της απειλής που θέτει το ιρανικό καθεστώς και την εξόντωση τρομοκρατών, και αυτό ακριβώς θα πετύχει ο πρόεδρος Τραμπ», δήλωσε η Λέβιτ.

Ορισμένοι σύμβουλοι του Τραμπ παρακολουθούσαν με ανησυχία καθώς οι τιμές του πετρελαίου ξεπερνούσαν τα 100 δολάρια το βαρέλι. Έχουν επίσης δεχθεί τηλεφωνήματα σχετικά με τις ενδιάμεσες εκλογές από ανήσυχους Ρεπουμπλικάνους, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

«Όταν ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου, ανεβαίνουν και όλα τα άλλα. Δεδομένου ότι το κόστος ζωής ήταν ήδη πρόβλημα, αυτό δημιουργεί πραγματικές προκλήσεις», δήλωσε ο Στίβεν Μουρ, εξωτερικός οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ.

Η ομάδα του Τραμπ κατέληξε τις τελευταίες ημέρες ότι χρειάζεται ένα πιο επιθετικό επικοινωνιακό σχέδιο για να πείσει το κοινό σχετικά με τον πόλεμο, καθώς πολλοί καταναλωτές αντιμετωπίζουν αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.