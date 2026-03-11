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Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Τραυματισμένος στα πόδια, γράφουν οι NYT – «Σώος και αβλαβής» επιμένει η Τεχεράνη
Ειδήσεις
10:10 - 11 Μαρ 2026

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Τραυματισμένος στα πόδια, γράφουν οι NYT – «Σώος και αβλαβής» επιμένει η Τεχεράνη

Reporter.gr Newsroom
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Νέες πληροφορίες για την κατάσταση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δημοσιεύει η εφημερίδα The New York Times, αναφέροντας ότι ο 56χρονος φέρεται να έχει τραυματιστεί στα πόδια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται Ιρανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο τραυματισμός σημειώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Οι πηγές που μίλησαν στην αμερικανική εφημερίδα υποστηρίζουν ότι ο Χαμενεΐ υπέστη τραύματα στα κάτω άκρα, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητά τους.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται τρία εικοσιτετράωρα μετά την εκλογή του στη θέση του ανώτατου ηγέτη της χώρας, με τον ίδιο να μην έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής καμία δημόσια εμφάνιση, ούτε μέσω βίντεο ούτε μέσω γραπτής ανακοίνωσης.

Χάρτινο ομοίωμα στην συγκέντρωση της Τεχεράνης

Ενδεικτικό της απουσίας του ήταν και ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε συγκέντρωση στην Τεχεράνη την Τρίτη, όπου, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη θέση του εμφανίστηκε ένα χάρτινο ομοίωμα του νέου ηγέτη.

Όπως σημειώνουν οι New York Times, ένας από τους λόγους της απουσίας του από τη δημόσια σφαίρα ενδέχεται να είναι οι ανησυχίες για την ασφάλειά του, καθώς μια δημόσια εμφάνιση θα μπορούσε να αποκαλύψει την τοποθεσία όπου βρίσκεται και να τον θέσει σε κίνδυνο. Παράλληλα, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο τραυματισμός του κατά την έναρξη της σύγκρουσης αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που εξηγεί την περιορισμένη παρουσία του.

Ιρανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο δημοσίευμα ανέφεραν ότι ο Χαμενεΐ ενημερώθηκε τις τελευταίες ημέρες από υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης για τις εξελίξεις, ενώ φέρεται να βρίσκεται σε ασφαλή τοποθεσία με περιορισμένες δυνατότητες επικοινωνίας, παραμένοντας ωστόσο σε πλήρη εγρήγορση.

Την ίδια πληροφορία επιβεβαίωσαν και δύο Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι, οι οποίοι δήλωσαν στους New York Times ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών είχαν εντοπίσει ενδείξεις για τον τραυματισμό του ήδη πριν από την εκλογή του στην ηγεσία της χώρας.

Τεχεράνη: Σώος και αβλαβής

Από την πλευρά της Τεχεράνης, πάντως, υπάρχει διαφορετική εικόνα. Ο γιος του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, με ανάρτησή του στο Telegram, υποστήριξε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «σώος και αβλαβής», διαψεύδοντας ουσιαστικά τις πληροφορίες για τραυματισμό του.

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