Ιράν: Μήνυμα Χαμενεΐ για συσπείρωση των μουσουλμανικών χωρών απέναντι σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Έκκληση προς τις μουσουλμανικές χώρες να ενισχύσουν την ενότητά τους και να αντιταχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ απευθύνει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοζτάμπα Χαμενεΐ, σε γραπτό μήνυμα που δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση από τις 28 Φεβρουαρίου, ημέρα κατά την οποία, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ξεκίνησε η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο Αλί Χαμενεΐ και μέλη της οικογένειάς του.

Στο νέο μήνυμά του, ο Ιρανός ηγέτης δίνει έμφαση στην ανάγκη διατήρησης της συνοχής της μουσουλμανικής κοινότητας, υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία και η αποφυγή εσωτερικών αντιπαραθέσεων αποτελούν προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των εξωτερικών προκλήσεων.

«Η λύση στα προβλήματα της Ούμα (της μουσουλμανικής κοινότητας) βρίσκεται στην ενότητα του λόγου, τη φιλία και τη συνεργασία στον δρόμο του καλού», αναφέρει, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε ενέργεια οδηγεί σε διχασμό μεταξύ των μουσουλμάνων, είτε γίνεται σκόπιμα είτε όχι, εξυπηρετεί, κατά την άποψή του, τους στόχους των αντιπάλων του Ισλάμ.

«Να αναγνωρίσουν τον πραγματικό εχθρό»

Ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ καλεί τους ηγέτες των χωρών της περιοχής να προσδιορίσουν, όπως υποστηρίζει, τον «πραγματικό τους εχθρό», να αντιληφθούν τα σχέδιά του και να αντιδράσουν σε αυτά.

Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ «εχθρούς» όχι μόνο του Ιράν, αλλά ευρύτερα των χωρών της περιοχής.

Παράλληλα, απευθύνεται στην πολιτική ηγεσία και τον λαό του Ιράν, ζητώντας να περιορίσουν τις εσωτερικές διαφορές και να ενισχύσουν την ενότητά τους απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι δεν θα πρέπει να επιτραπεί η δημιουργία διχαστικών γραμμών στο εσωτερικό της ιρανικής κοινωνίας.

Σε προηγούμενο μήνυμά του, την Παρασκευή, ο Χαμενεΐ είχε υποστηρίξει ότι «οποιαδήποτε ενέργεια βλάπτει την κοινωνική συνοχή είναι απαγορευμένη».

Έμφαση στην οικονομία και την αποδολαριοποίηση

Το νέο μήνυμα περιλαμβάνει και οικονομικές αναφορές, καθώς ο Ιρανός ηγέτης τάσσεται υπέρ της σταδιακής μείωσης της εξάρτησης της ιρανικής οικονομίας από το δολάριο.

Παράλληλα, ζητά την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, με στόχο την οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η ιρανική οικονομία αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις, μεταξύ άλλων λόγω των διεθνών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, η οικονομική κατάσταση έχει επιβαρυνθεί περαιτέρω από τους τελευταίους μήνες αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Η αναφορά στην οικονομία συνδέεται από την ηγεσία της χώρας με την ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της «ανθεκτικότητας» του Ιράν απέναντι στις εξωτερικές πιέσεις.

Η απουσία του Χαμενεΐ από τη δημόσια σκηνή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί παράλληλα το γεγονός ότι ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τις 28 Φεβρουαρίου. Έκτοτε, τα μηνύματά του έχουν μεταδοθεί κυρίως μέσω επίσημων καναλιών.

Η νέα παρέμβασή του επιχειρεί να αναδείξει δύο βασικούς άξονες: αφενός τη συσπείρωση της ιρανικής κοινωνίας και, αφετέρου, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μουσουλμανικών χωρών απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, η έκκληση για οικονομική αυτονόμηση και περιορισμό της χρήσης του δολαρίου εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της Τεχεράνης για την αντιμετώπιση των διεθνών κυρώσεων και των οικονομικών πιέσεων.