Γερμανία: Νέο μέτρο περιορίζει τις αυξήσεις τιμών καυσίμων σε μία φορά την ημέρα

Η γερμανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να θεσπίσει νομοθετική ρύθμιση που περιορίζει τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων σε μία φορά το 24ωρο, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την εκτόξευση των τιμών λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στην Ομοσπονδιακή Βουλή τις επόμενες ημέρες, με στόχο την ψήφισή του μέχρι το καθολικό Πάσχα.

Η υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας, Κατερίνα Ράιχε, εισηγήθηκε το μέτρο, το οποίο εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο στα μέσα της εβδομάδας. Η νέα ρύθμιση θα επιτρέπει μόνο μία αναπροσαρμογή της τιμής της βενζίνης ανά 24ωρο, μειώνοντας την επιβάρυνση κυρίως για τους εργαζόμενους που χρειάζονται το αυτοκίνητο τους για καθημερινές μετακινήσεις. Πλέον, οι τιμές δεν θα παρουσιάζουν διακυμάνσεις μέσα στην ίδια ημέρα, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα, όπου τα καύσιμα έφταναν στο υψηλότερο κόστος το πρωί και μειώνονταν αργότερα.

Η Ράιχε απέκλεισε προς το παρόν τη θέσπιση «φρένου» στις τιμές, παρά τις αυξήσεις 30-40 λεπτών ανά λίτρο που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Βερολίνο, Σεμπάστιαν Χίλε, τόνισε ότι η αποτελεσματικότητα του μέτρου θα αξιολογηθεί μετά την εφαρμογή του, προκειμένου να αποφασιστεί αν απαιτούνται περαιτέρω παρεμβάσεις.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς οι αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και η διακοπή διακίνησης πετρελαίου στο Στενό του Ορμούζ έχουν εκτοξεύσει τις τιμές καυσίμων παγκοσμίως.