Νέο «άλμα» στις παγκόσμιες τιμές αγροτικών προϊόντων τον Σεπτέμβριο

Νέα άνοδο κατέγραψαν τον Σεπτέμβριο οι διεθνείς τιμές των βασικών αγροτικών προϊόντων, καθώς οι ανησυχίες για τις καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τις διαταραχές στις μεταφορές, ενίσχυσαν τις πιέσεις στις παγκόσμιες αγορές.

Ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO διαμορφώθηκε στις 136 μονάδες, αυξημένος κατά 1,5% σε μηνιαία βάση και κατά 5,8% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025.

«Βλέπουμε μια επίμονη και ολοένα πιο ευρεία συσσώρευση στις παγκόσμιες τιμές των βασικών προϊόντων, καθώς οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ και τη Μαύρη Θάλασσα συνδυάζονται με κλιματικούς κραδασμούς, ασκώντας πιέσεις στην ενέργεια, τις μεταφορές και βασικά τρόφιμα», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος του FAO, Μάξιμο Τορέρο.

Όπως πρόσθεσε, «Εάν συνεχιστούν, αυτές οι πιέσεις σύντομα θα μετακυλιστούν στις τιμές των τροφίμων καταναλωτή, ιδίως στις χώρες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές τροφίμων και ενέργειας».

Τα δημητριακά

Σημαντική ήταν η άνοδος που σημείωσε ο Δείκτης Τιμών Δημητριακών του FAO, ο οποίος αυξήθηκε κατά 5,1% σε σχέση με τον Αύγουστο, ενώ διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο 17,2% υψηλότερα από τα επίπεδα του Σεπτεμβρίου του 2025.

Ειδικότερα, οι παγκόσμιες τιμές του σιταριού αυξήθηκαν κατά 6,3%, εξέλιξη που αποδίδεται στους περιορισμούς στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, αλλά και στον ξηρό καιρό που επικράτησε σε περιοχές της Βόρειας Αμερικής πριν από την έναρξη της σποράς.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι τιμές του καλαμποκιού, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 5,6% σε μηνιαία βάση. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις ανησυχίες για τις αποδόσεις των καλλιεργειών στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη μειωμένη διαθεσιμότητα για εξαγωγές από τη Βραζιλία, καθώς και τις διαταραχές στο εμπόριο μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Παράλληλα, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ συνέβαλε στην άνοδο των τιμών των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων, μεταξύ των οποίων και το καλαμπόκι.

Ο Δείκτης Τιμών Όλου του Ρυζιού του FAO αυξήθηκε κατά 1,4%, καθώς οι τιμές της ποικιλίας Indica ενισχύθηκαν λόγω των ανησυχιών για τις καιρικές συνθήκες και της εποχικά περιορισμένης προσφοράς.

Αντίστοιχα, ο Δείκτης Τιμών Φυτικών Ελαίων του FAO κατέγραψε αύξηση 0,9% σε σχέση με τον Αύγουστο. Η άνοδος αντανακλά κυρίως τις υψηλότερες διεθνείς τιμές του φοινικέλαιου, οι οποίες συνδέονται με την ισχυρή παγκόσμια ζήτηση για εισαγωγές, αλλά και με τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις του ξηρού καιρού στις προοπτικές παραγωγής στη Νοτιοανατολική Ασία.

Κρέας και γαλακτοκομικά

Σε αντίθεση με τα δημητριακά, ο Δείκτης Τιμών Κρέατος του FAO υποχώρησε κατά 1,1%, καθώς μειώθηκαν οι τιμές του χοιρινού και των πουλερικών.

Στον αντίποδα, οι εξαγωγικές τιμές του βοείου κρέατος από τη Βραζιλία αυξήθηκαν, καθώς ενισχύθηκε η ζήτηση εισαγωγών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι τιμές του πρόβειου κρέατος παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερές.

Μικρή υποχώρηση σημείωσε και ο Δείκτης Τιμών Γαλακτοκομικών Προϊόντων του FAO, ο οποίος μειώθηκε κατά 0,1% τον Σεπτέμβριο. Οι χαμηλότερες τιμές των τυριών αντιστάθμισαν σε μικρό βαθμό τις αυξήσεις στις τιμές του γάλακτος σε σκόνη, ενώ οι τιμές του βουτύρου παρουσίασαν ελάχιστη μεταβολή.

Η ζάχαρη

Σημαντική άνοδο σημείωσε και ο Δείκτης Τιμών Ζάχαρης του FAO, ο οποίος αυξήθηκε κατά 6,1% σε σχέση με τον Αύγουστο. Η άνοδος αποδίδεται στις προσδοκίες για περιορισμένη παγκόσμια προσφορά ζάχαρης κατά την περίοδο 2026/27.

Μεταξύ των παραγόντων που ενίσχυσαν αυτές τις εκτιμήσεις ήταν η αναμενόμενη χαμηλότερη παραγωγή ζάχαρης στην Ταϊλάνδη, καθώς και οι ανησυχίες για τις προοπτικές των καλλιεργειών στην Ινδία, λόγω των βροχοπτώσεων που κινήθηκαν κάτω από τα κανονικά επίπεδα και της ενίσχυσης των συνθηκών Ελ Νίνιο.

Στις πιέσεις προσφοράς προστέθηκαν οι έντονες βροχοπτώσεις στην κεντρο-νότια περιοχή καλλιέργειας της Βραζιλίας, αλλά και η μείωση των εκτάσεων που καλλιεργούνται με ζαχαρότευτλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.