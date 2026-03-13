ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κύπρος: Παραγωγή φυσικού αερίου έως το 2028 και ενίσχυση ενεργειακής διασύνδεσης με την ΕΕ
Ειδήσεις
20:56 - 13 Μαρ 2026

Κύπρος: Παραγωγή φυσικού αερίου έως το 2028 και ενίσχυση ενεργειακής διασύνδεσης με την ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Κύπρος θα μπορούσε να ξεκινήσει την παραγωγή φυσικού αερίου για εξαγωγή ήδη από το 2028, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας Μιχαήλ Δαμιανός, ενισχύοντας έτσι τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές της πηγές, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στρέφει ολοένα και περισσότερο την προσοχή στο ζήτημα της τροφοδοσίας με καύσιμα.

Η κρίση στον Κόλπο προκαλεί ανησυχίες σχετικά με τη διαμετακόμιση ενέργειας μέσω σημείων συμφόρησης, όπως το Στενό του Χορμούζ, έναν διάδρομο από τον οποίο περνά σχεδόν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και ο οποίος έχει ουσιαστικά κλείσει μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Συζητώντας την ανάπτυξη του κυπριακού υπεράκτιου κοιτάσματος φυσικού αερίου Cronos, ο κ. Δαμιανός δήλωσε σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters: «Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε φυσικό αέριο έως το 2028».

Προτεραιότητα για όλη την ΕΕ

«Πιστεύω ότι γενικά η κρίση στη Μέση Ανατολή δείχνει ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα αποθέματά μας, ειδικά αυτά που βρίσκονται εκτός της περιοχής του Κόλπου», είπε ο Κύπριος υπουργός. «Δεν γίνεται να εξαρτάσαι από συγκεκριμένες περιοχές». «Η ύπαρξη εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά γενικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση», πρόσθεσε.

Η Κύπρος έχει ανακαλύψει περίπου 15-18 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου σε έξι περιοχές της ΑΟΖ της, αν και η εκμετάλλευσή τους ήταν αργή, καθώς οι ανακαλύψεις είναι κατανεμημένες σε πολλά υπεράκτια οικόπεδα και απαιτούν ξεχωριστές επενδυτικές αποφάσεις.

Το κοίτασμα Cronos, που ανακάλυψαν η ιταλική Eni και η γαλλική TotalEnergies, εκτιμάται ότι μπορεί να παράγει λίγο πάνω από 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, ποσότητα αρκετή για να καλυφθούν οι ανάγκες της Κύπρου για δεκαετίες ή για να υποστηριχθούν εξαγωγές στις περιφερειακές αγορές. Η εκμετάλλευσή του θα γίνει χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές στην Αίγυπτο, όπου θα γίνεται η επεξεργασία και η υγροποίηση του αερίου, το οποίο στη συνέχεια θα προωθείται κυρίως στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ο κ. Δαμιανός είπε ότι δεν αποκλείεται η πιθανότητα κατασκευής ενός τερματικού σταθμού εξαγωγής LNG στην Κύπρο, όμως αυτό θα εξαρτηθεί από το αν θα ανακαλυφθούν μεγαλύτερα κοιτάσματα.

Διασύνδεση ηλεκτρικών δικτύων

Εκτός από την ανάπτυξη φυσικού αερίου, η Κύπρος προωθεί σημαντικά έργα και στον τομέα των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ (GSI).

Ο κ. Δαμιανός είπε ότι το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο καλώδιο αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση του ενεργειακού συστήματος του νησιού και στη μείωση της απομόνωσής του από τα ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας.

«Είναι ένα σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της τροφοδοσίας», σημείωσε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Επαγγελματική Ασφάλιση στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για αποταμιεύσεις και συνταξιοδοτική επάρκεια
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Η Επαγγελματική Ασφάλιση στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για αποταμιεύσεις και συνταξιοδοτική επάρκεια

Άγκυρα: Συνεδρίασε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας – «Τετελεσμένα δεν θα γίνουν ανεκτά» στα Κατεχόμενα
Ειδήσεις

Άγκυρα: Συνεδρίασε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας – «Τετελεσμένα δεν θα γίνουν ανεκτά» στα Κατεχόμενα

Κύπρος: Σε πιλοτική λειτουργία το νέο σύστημα ταυτοποίησης πολιτών με έγγραφα που παράγονται στην Ελλάδα
Επιχειρήσεις

Κύπρος: Σε πιλοτική λειτουργία το νέο σύστημα ταυτοποίησης πολιτών με έγγραφα που παράγονται στην Ελλάδα

Πετρέλαιο: Οι τιμές πλησιάζουν πλέον στα προπολεμικά επίπεδα
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Οι τιμές πλησιάζουν πλέον στα προπολεμικά επίπεδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
18/06/2026 - 22:43

Ο Chris Isaak μάγεψε τον Λυκαβηττό με μια συναυλία βγαλμένη από όνειρο

Ειδήσεις
18/06/2026 - 22:41

Κονγκό: Πάνω από 200 νεκροί από τον Έμπολα σε ένα μήνα

Ειδήσεις
18/06/2026 - 22:22

Ο Βανς καταδικάζει την αντίδραση του Ισραήλ στη συμφωνία με το Ιράν: Ο Τραμπ είναι ο μόνος που σας συμπαθεί!

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
18/06/2026 - 22:19

Η Επαγγελματική Ασφάλιση στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για αποταμιεύσεις και συνταξιοδοτική επάρκεια

Υγεία
18/06/2026 - 22:00

Πώς να ενισχύσετε τον αλφαβητισμό και την κατανόηση σε παιδιά με αυτισμό

Ειδήσεις
18/06/2026 - 21:56

Άγκυρα: Συνεδρίασε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας – «Τετελεσμένα δεν θα γίνουν ανεκτά» στα Κατεχόμενα

Πολιτική
18/06/2026 - 21:32

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι με αναφορά στο ουκρανικό drone της Λευκάδας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 21:19

Χαμενεΐ: Ενέκρινα τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, παρότι είχα άλλη άποψη

Ειδήσεις
18/06/2026 - 21:04

Νέα δεδομένα για το διπλό φονικό στο Αίγιο: Δεν «μίλησαν» τα εργαστηριακά αποτελέσματα

Magazino
18/06/2026 - 21:00

Απίστευτα facts για τη Γη – Πώς θα ξετρελάνετε τα παιδιά

Ειδήσεις
18/06/2026 - 20:44

ΗΠΑ: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν

Ειδήσεις
18/06/2026 - 20:32

Βανς κατά Ισραήλ: Δεν μπορείτε απλώς να σκοτώνετε – Η συμφωνία πρέπει να γίνει σεβαστή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/06/2026 - 20:09

S&P Global Ratings: Αναβάθμιση της ΔΕΗ σε «BB» με σταθερό outlook

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 19:59

Citi, JP Morgan και Barclays «ψηφίζουν» τις ευρωπαϊκές μετοχές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
18/06/2026 - 19:29

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Προτεραιότητα η πλήρης αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 19:22

Οκτώ μουσουλμανικές χώρες κατηγορούν το Ισραήλ για εμπρησμούς τζαμιών στη Δυτική Όχθη

Ανακοινώσεις
18/06/2026 - 19:05

Alter Ego Media: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09 ανά μετοχή στους μετόχους

Ειδήσεις
18/06/2026 - 18:54

Κιβωτός του Κόσμου: Σε δίκη για οικονομικές ατασθαλίες ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα

Τεχνολογία
18/06/2026 - 18:45

Τεχνητή Νοημοσύνη και Δημόσια Διοίκηση: Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Επιτροπή «μαζί» για ένα ψηφιακό μέλλον

Ειδήσεις
18/06/2026 - 18:34

ΒΒC: Άκυρη η τελετή υπογραφής της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη

Πολιτική
18/06/2026 - 18:22

Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός οφείλει να διεκδικήσει ρήτρα για την Τουρκία και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 18:10

Accenture: Ανακοίνωσε εξαγορές $4,18 δισ. στην κυβερνοασφάλεια, αλλά στο Χρηματιστήριο έκανε «βουτιά» 14%

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:52

Ταγιάνι: Ιταλικό εμπορικό πλοίο ανάμεσα στα πρώτα που πέρασαν το Ορμούζ

Πολιτική
18/06/2026 - 17:48

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση €286 εκατ. στο Ελληνικό Ίδρυμα  Έρευνας και Καινοτομίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:34

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο βάζει «φρένο» στον αφοπλισμό χρηστών κάνναβης

Ναυτιλία
18/06/2026 - 17:34

Δειλά βήματα επανεκκίνησης στο Ορμούζ – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά

Σχόλια Αγοράς
18/06/2026 - 17:27

Χρηματιστήριο: Profit taking μετά τα υψηλά 17ετίας - Τεράστια υπερκάλυψη στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:17

Γάζα: Πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι νεκροί μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:14

Η Ουκρανία χτυπά την καρδιά της Μόσχας – Παραλύουν αεροδρόμια και οδικό δίκτυο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/06/2026 - 17:01

Η αλληλεγγύη έγινε πράξη από το Allwyn Care στον Πειραιά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ