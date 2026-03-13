Κύπρος: Παραγωγή φυσικού αερίου έως το 2028 και ενίσχυση ενεργειακής διασύνδεσης με την ΕΕ

Η Κύπρος θα μπορούσε να ξεκινήσει την παραγωγή φυσικού αερίου για εξαγωγή ήδη από το 2028, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας Μιχαήλ Δαμιανός, ενισχύοντας έτσι τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές της πηγές, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στρέφει ολοένα και περισσότερο την προσοχή στο ζήτημα της τροφοδοσίας με καύσιμα.

Η κρίση στον Κόλπο προκαλεί ανησυχίες σχετικά με τη διαμετακόμιση ενέργειας μέσω σημείων συμφόρησης, όπως το Στενό του Χορμούζ, έναν διάδρομο από τον οποίο περνά σχεδόν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και ο οποίος έχει ουσιαστικά κλείσει μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Συζητώντας την ανάπτυξη του κυπριακού υπεράκτιου κοιτάσματος φυσικού αερίου Cronos, ο κ. Δαμιανός δήλωσε σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters: «Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε φυσικό αέριο έως το 2028».

Προτεραιότητα για όλη την ΕΕ

«Πιστεύω ότι γενικά η κρίση στη Μέση Ανατολή δείχνει ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα αποθέματά μας, ειδικά αυτά που βρίσκονται εκτός της περιοχής του Κόλπου», είπε ο Κύπριος υπουργός. «Δεν γίνεται να εξαρτάσαι από συγκεκριμένες περιοχές». «Η ύπαρξη εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά γενικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση», πρόσθεσε.

Η Κύπρος έχει ανακαλύψει περίπου 15-18 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου σε έξι περιοχές της ΑΟΖ της, αν και η εκμετάλλευσή τους ήταν αργή, καθώς οι ανακαλύψεις είναι κατανεμημένες σε πολλά υπεράκτια οικόπεδα και απαιτούν ξεχωριστές επενδυτικές αποφάσεις.

Το κοίτασμα Cronos, που ανακάλυψαν η ιταλική Eni και η γαλλική TotalEnergies, εκτιμάται ότι μπορεί να παράγει λίγο πάνω από 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, ποσότητα αρκετή για να καλυφθούν οι ανάγκες της Κύπρου για δεκαετίες ή για να υποστηριχθούν εξαγωγές στις περιφερειακές αγορές. Η εκμετάλλευσή του θα γίνει χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές στην Αίγυπτο, όπου θα γίνεται η επεξεργασία και η υγροποίηση του αερίου, το οποίο στη συνέχεια θα προωθείται κυρίως στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ο κ. Δαμιανός είπε ότι δεν αποκλείεται η πιθανότητα κατασκευής ενός τερματικού σταθμού εξαγωγής LNG στην Κύπρο, όμως αυτό θα εξαρτηθεί από το αν θα ανακαλυφθούν μεγαλύτερα κοιτάσματα.

Διασύνδεση ηλεκτρικών δικτύων

Εκτός από την ανάπτυξη φυσικού αερίου, η Κύπρος προωθεί σημαντικά έργα και στον τομέα των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ (GSI).

Ο κ. Δαμιανός είπε ότι το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο καλώδιο αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση του ενεργειακού συστήματος του νησιού και στη μείωση της απομόνωσής του από τα ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας.

«Είναι ένα σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της τροφοδοσίας», σημείωσε.