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Reuters: Αδιαλλαξία Τραμπ και Ιράν - Απορρίπτουν κάθε προσπάθεια των συμμάχων για συνομιλίες
Ειδήσεις
20:41 - 14 Μαρ 2026

Reuters: Αδιαλλαξία Τραμπ και Ιράν - Απορρίπτουν κάθε προσπάθεια των συμμάχων για συνομιλίες

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε προσπάθειες συμμάχων από τη Μέση Ανατολή να ξεκινήσουν διπλωματικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες με τη μαζική αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές προσπάθειες.

Από την πλευρά της, και η Τεχεράνη έχει απορρίψει κάθε ενδεχόμενο εκεχειρίας έως ότου σταματήσουν οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις, δήλωσαν στο Reuters δύο ανώτερες ιρανικές πηγές, προσθέτοντας ότι αρκετές χώρες έχουν επιχειρήσει να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η απροθυμία τόσο της Ουάσιγκτον όσο και της Τεχεράνης να προχωρήσουν σε συνομιλίες δείχνει ότι οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για έναν παρατεταμένο πόλεμο, τη στιγμή που η σύγκρουση προκαλεί απώλειες αμάχων και η απόφαση του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ οδηγεί σε εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου.

Οι αμερικανικές επιθέσεις στο νησί Χαργκ, το βασικό κέντρο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, το βράδυ της Παρασκευής υπογράμμισαν την αποφασιστικότητα του Τραμπ να συνεχίσει τη στρατιωτική επιχείρηση. Παράλληλα, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεϊ έχει δεσμευτεί ότι θα διατηρήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ και απείλησε με εντατικοποίηση των επιθέσεων σε γειτονικές χώρες.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει περισσότερους από 2.000 θανάτους, κυρίως στο Ιράν, ενώ έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη διαταραχή στην παγκόσμια προμήθεια πετρελαίου, καθώς η ναυσιπλοΐα έχει διακοπεί στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας μεταφοράς πετρελαίου.

Προσπάθειες για άνοιγμα διαύλων επικοινωνίας

Το Ομάν, που είχε διαμεσολαβήσει σε συνομιλίες πριν από τον πόλεμο, έχει επιχειρήσει πολλές φορές να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν ανώνυμα, ο Λευκός Οίκος κατέστησε σαφές ότι δεν ενδιαφέρεται προς το παρόν.

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ απέρριψε τις προσπάθειες για συνομιλίες και επικεντρώνεται στη συνέχιση του πολέμου με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν.

«Δεν ενδιαφέρεται για αυτό αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσουμε την αποστολή χωρίς διακοπή. Ίσως υπάρξει μια μέρα για διαπραγματεύσεις, αλλά όχι τώρα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Την πρώτη εβδομάδα του πολέμου, ο Τραμπ είχε γράψει στην πλατφόρμα του Truth Social ότι η ηγεσία και ο στρατός του Ιράν είχαν πληγεί τόσο σοβαρά από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα ώστε ήθελαν να διαπραγματευτούν, αλλά ήταν πλέον «πολύ αργά». Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει στο παρελθόν αλλάξει αιφνιδιαστικά τη στάση του στην εξωτερική πολιτική, γεγονός που δεν αποκλείει μια πιθανή επανέναρξη της διπλωματίας.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι μια νέα πιθανή ηγεσία στο Ιράν έχει δείξει διάθεση για συνομιλίες και τελικά θα μιλήσει. Προς το παρόν, η επιχείρηση “Operation Epic Fury” συνεχίζεται χωρίς διακοπή», ανέφερε δεύτερος ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ιρανικές πηγές ανέφεραν επίσης ότι η Τεχεράνη απέρριψε πρωτοβουλίες αρκετών χωρών για διαπραγμάτευση εκεχειρίας, μέχρι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να τερματίσουν τις αεροπορικές επιθέσεις και να ικανοποιήσουν τα αιτήματα του Ιράν, τα οποία περιλαμβάνουν μόνιμο τέλος στις επιθέσεις και αποζημιώσεις στο πλαίσιο μιας συμφωνίας.

Παράλληλα, η Αίγυπτος, που είχε επίσης εμπλακεί σε μεσολαβητικές προσπάθειες πριν από την έναρξη του πολέμου, προσπαθεί να επαναφέρει τους διαύλους επικοινωνίας, σύμφωνα με τρεις διπλωματικές και στρατιωτικές πηγές. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, οι προσπάθειες αυτές έχουν συμβάλει σε κάποιο βαθμό στον περιορισμό στρατιωτικών ενεργειών από γειτονικές χώρες που έχουν δεχθεί επιθέσεις από το Ιράν.

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