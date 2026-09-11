Προσοχή στη θερμοκρασία του καφέ: Τι δείχνει μεγάλη μελέτη για τα πολύ ζεστά ροφήματα

Νέα μεγάλη μελέτη δείχνει ότι η συστηματική κατανάλωση καφέ και τσαγιού σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του οισοφάγου.

Η καθημερινή κατανάλωση καφέ ή τσαγιού σε υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία μπορεί να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του οισοφάγου, σύμφωνα με νέα μεγάλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες έρευνες που έχουν εξετάσει μέχρι σήμερα τη σχέση ανάμεσα στη θερμοκρασία των ροφημάτων και την εμφάνιση της συγκεκριμένης μορφής καρκίνου, καθώς τα δεδομένα βασίστηκαν σε σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

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