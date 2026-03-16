Όσκαρ 2026: Καλύτερη ταινία το «One Battle After Another» - Τα μεγάλα βραβεία σε Τζόρνταν και Μπάκλεϊ

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Η ταινία «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson αναδείχθηκε καλύτερη ταινία στην 98η τελετή των βραβείων Όσκαρ. Συνολικά η ταινία κατέκτησε έξι βραβεία. Στις ερμηνευτικές κατηγορίες ξεχώρισαν ο Michael B. Jordan (Sinners) και η Jessie Buckley (Αμνετ).

Το «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson τιμήθηκε με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Διασκευασμένου Σεναρίου, Μοντάζ, Κάστινγκ και Β’ Ανδρικού Ρόλου στον Σον Πεν.

{https://www.youtube.com/watch?v=-2s5hRjblDQ}

Ακολούθησε με 4 βραβεία το«Sinners». Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου για τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, πρωτότυπου σεναρίου για τον Ράιαν Κούγκλερ, φωτογραφίας, και πρωτότυπης μουσικής.

{https://x.com/FilmUpdates/status/2033368885588828305}

Η Τζέσι Μπάκλεϊ κατέκτησε το Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο Άμνετ, ενώ το Όσκαρ Β’ γυναικείου ρόλου απέσπασε η Έιμι Μάντιγκαν («Weapons»).

Τρία Όσκαρ (κοστούμια, μακιγιάζ/μαλλιά, σκηνογραφία) απέσπασε και ο Φρανκενστάιν του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο.

Η λίστα με τους νικητές

Καλύτερη ταινία

"Μια μάχη μετά την άλλη"

Σκηνοθεσία

Πολ Τόμας Άντερσον, "Μια μάχη μετά την άλλη"

Α΄ γυναικείος ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ, "Άμνετ"

Α΄ ανδρικός ρόλος

Μάικλ Μπι Τζόρνταν, "Αμαρτωλοί"

Β΄ γυναικείος ρόλος

Έιμι Μάντιγκαν, Weapons

Β΄ ανδρικός ρόλος

Σον Πεν, "Μια μάχη μετά την άλλη"

Ξένη ταινία

"Συναισθηματική αξία" (Νορβηγία)

Καλύτερη ταινία animation

ΚPop Demon Hunters

Καλύτερο ντοκιμαντέρ

Mr. Nobody against Putin