Όσκαρ 2026: Καλύτερη ταινία το «One Battle After Another» - Τα μεγάλα βραβεία σε Τζόρνταν και Μπάκλεϊ

Το «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson τιμήθηκε με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Διασκευασμένου Σεναρίου, Μοντάζ, Κάστινγκ και Β’ Ανδρικού Ρόλου στον Σον Πεν.
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Ακολούθησε με 4 βραβεία το«Sinners». Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου για τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, πρωτότυπου σεναρίου για τον Ράιαν Κούγκλερ, φωτογραφίας, και πρωτότυπης μουσικής.
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Η Τζέσι Μπάκλεϊ κατέκτησε το Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο Άμνετ, ενώ το Όσκαρ Β’ γυναικείου ρόλου απέσπασε η Έιμι Μάντιγκαν («Weapons»).
Τρία Όσκαρ (κοστούμια, μακιγιάζ/μαλλιά, σκηνογραφία) απέσπασε και ο Φρανκενστάιν του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο.
Η λίστα με τους νικητές
Καλύτερη ταινία
"Μια μάχη μετά την άλλη"
Σκηνοθεσία
Πολ Τόμας Άντερσον, "Μια μάχη μετά την άλλη"
Α΄ γυναικείος ρόλος
Τζέσι Μπάκλεϊ, "Άμνετ"
Α΄ ανδρικός ρόλος
Μάικλ Μπι Τζόρνταν, "Αμαρτωλοί"
Β΄ γυναικείος ρόλος
Έιμι Μάντιγκαν, Weapons
Β΄ ανδρικός ρόλος
Σον Πεν, "Μια μάχη μετά την άλλη"
Ξένη ταινία
"Συναισθηματική αξία" (Νορβηγία)
Καλύτερη ταινία animation
ΚPop Demon Hunters
Καλύτερο ντοκιμαντέρ
Mr. Nobody against Putin