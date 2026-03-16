ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Όσκαρ 2026: Καλύτερη ταινία το «One Battle After Another» - Τα μεγάλα βραβεία σε Τζόρνταν και Μπάκλεϊ
Ειδήσεις
08:10 - 16 Μαρ 2026

Όσκαρ 2026: Καλύτερη ταινία το «One Battle After Another» - Τα μεγάλα βραβεία σε Τζόρνταν και Μπάκλεϊ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ταινία «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson αναδείχθηκε καλύτερη ταινία στην 98η τελετή των βραβείων Όσκαρ. Συνολικά η ταινία κατέκτησε έξι βραβεία. Στις ερμηνευτικές κατηγορίες ξεχώρισαν ο Michael B. Jordan (Sinners) και η Jessie Buckley (Αμνετ).  

Το «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson τιμήθηκε με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Διασκευασμένου Σεναρίου, Μοντάζ, Κάστινγκ και Β’ Ανδρικού Ρόλου στον Σον Πεν.

{https://www.youtube.com/watch?v=-2s5hRjblDQ}

Ακολούθησε με 4 βραβεία το«Sinners». Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου για τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, πρωτότυπου σεναρίου για τον Ράιαν Κούγκλερ, φωτογραφίας, και πρωτότυπης μουσικής.

{https://x.com/FilmUpdates/status/2033368885588828305}

Η Τζέσι Μπάκλεϊ κατέκτησε το Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο Άμνετ, ενώ το Όσκαρ Β’ γυναικείου ρόλου απέσπασε η Έιμι Μάντιγκαν («Weapons»).

Τρία Όσκαρ (κοστούμια, μακιγιάζ/μαλλιά, σκηνογραφία) απέσπασε και ο Φρανκενστάιν του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο.

Η λίστα με τους νικητές

Καλύτερη ταινία

"Μια μάχη μετά την άλλη"

Σκηνοθεσία

Πολ Τόμας Άντερσον, "Μια μάχη μετά την άλλη"

Α΄ γυναικείος ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ, "Άμνετ"

Α΄ ανδρικός ρόλος

Μάικλ Μπι Τζόρνταν, "Αμαρτωλοί"

Β΄ γυναικείος ρόλος

Έιμι Μάντιγκαν, Weapons

Β΄ ανδρικός ρόλος

Σον Πεν, "Μια μάχη μετά την άλλη"

Ξένη ταινία

"Συναισθηματική αξία" (Νορβηγία)

Καλύτερη ταινία animation

ΚPop Demon Hunters

Καλύτερο ντοκιμαντέρ

Mr. Nobody against Putin

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Panathēnea 2026: Σινεμά, μουσική, AI και άρωμα Όσκαρ στην Αθήνα
Magazino

Panathēnea 2026: Σινεμά, μουσική, AI και άρωμα Όσκαρ στην Αθήνα

Panathēnea 2026: Σινεμά, μουσική, AI και άρωμα Όσκαρ στην Αθήνα
Magazino

Panathēnea 2026: Σινεμά, μουσική, AI και άρωμα Όσκαρ στην Αθήνα

Όσκαρ 2026: Το Sinners έσπασε ρεκόρ υποψηφιοτήτων - Η «Βουγονία» του Λάνθιμου στη μάχη της Καλύτερης Ταινίας
Magazino

Όσκαρ 2026: Το Sinners έσπασε ρεκόρ υποψηφιοτήτων - Η «Βουγονία» του Λάνθιμου στη μάχη της Καλύτερης Ταινίας

Απεβίωσε βραβευμένος με Όσκαρ στιχουργός, Άλαν Μπέργκμαν
Magazino

Απεβίωσε βραβευμένος με Όσκαρ στιχουργός, Άλαν Μπέργκμαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
21/06/2026 - 10:51

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια – «Σύμμαχος» των καταναλωτών το PosoKanei

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:34

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:28

Επεισόδια στα Εξάρχεια – Επίθεση με μολότοφ και προσαγωγές

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:10

«Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο που στήθηκε στο Ζάππειο μετά τις αντιδράσεις

Magazino
21/06/2026 - 09:59

Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση

Ειδήσεις
21/06/2026 - 09:00

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

Ειδήσεις
21/06/2026 - 07:28

Στην Ελβετία ο Βανς για τις συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 22:01

Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών

Ειδήσεις
20/06/2026 - 21:17

ΥΠΑΑΤ: Εξετάζει πιλοτικό πρόγραμμα με οικονομικό κίνητρο για την αλίευση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες

Πολιτική
20/06/2026 - 20:28

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ειδήσεις
20/06/2026 - 15:40

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

Πολιτική
20/06/2026 - 15:00

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:30

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:00

Τα μηνύματα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:30

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:12

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
20/06/2026 - 12:40

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

Υγεία
20/06/2026 - 12:22

Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η θανατηφόρα παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών

Πολιτική
20/06/2026 - 12:00

Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας – Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:40

ΗΠΑ: Το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/06/2026 - 11:20

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Τι αλλάζει για οικογένειες, ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:00

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν την έχουν εκδώσει

ΜΕΤΑΛΛΑ
20/06/2026 - 10:35

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ