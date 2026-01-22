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Όσκαρ 2026: Το Sinners έσπασε ρεκόρ υποψηφιοτήτων - Η «Βουγονία» του Λάνθιμου στη μάχη της Καλύτερης Ταινίας
Magazino
16:40 - 22 Ιαν 2026

Όσκαρ 2026: Το Sinners έσπασε ρεκόρ υποψηφιοτήτων - Η «Βουγονία» του Λάνθιμου στη μάχη της Καλύτερης Ταινίας

Reporter.gr Newsroom
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Οι υποψηφιότητες για τα 98α Βραβεία Όσκαρ ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου, σε μια λιτή τελετή με παρουσιαστές τους Ντάνιελ Μπρουκς και Λιούις Πούλμαν.

Ισχυρό «παρών» έδωσε η νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, One Battle After Another, με τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, η οποία συγκέντρωσε υποψηφιότητες σε κορυφαίες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία, Σενάριο, Α’ Ανδρικός Ρόλος (ΝτιΚάπριο), αλλά και Β’ Ανδρικός Ρόλος για τους Μπενίτσιο ντελ Τόρο και Σον Πεν, καθώς και Β’ Γυναικείος Ρόλος για την Τεγιάνα Τέιλορ.

Την παράσταση, ωστόσο, έκλεψε το Sinners του Ράιαν Κούγκλερ, το οποίο κατέγραψε ρεκόρ υποψηφιοτήτων στην ιστορία των Όσκαρ. Η ταινία προτάθηκε – μεταξύ άλλων – για Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία, Πρωτότυπο Σενάριο, Κινηματογράφηση, Casting, Β’ Ανδρικό Ρόλο, καθώς και για Α’ Ανδρικό Ρόλο για τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν.

Ακολουθεί σε δυναμική το Marty Supreme του Τζος Σάφντι με τον Τίμοθι Σαλαμέ, που διεκδικεί σημαντικές διακρίσεις όπως Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία, Πρωτότυπο Σενάριο, Κινηματογράφηση και Α’ Ανδρικό Ρόλο.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η ανταπόκριση για το Hamnet της Κλόι Ζάο – που βγαίνει σήμερα στις ελληνικές αίθουσες – με υποψηφιότητες σε κατηγορίες όπως Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία, Σενάριο, Casting και Α’ Γυναικείο Ρόλο για την Τζέσι Μπάκλεϊ.

Η νορβηγική Sentimental Value ξεχώρισε επίσης, αποσπώντας υποψηφιότητες σε Β’ Γυναικείο Ρόλο (δύο ερμηνείες), Πρωτότυπο Σενάριο, Β’ Ανδρικό Ρόλο για τον Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Καλύτερη Διεθνή Ταινία, Σκηνοθεσία και Καλύτερη Ταινία.

Από το διεθνές σινεμά, το It Was Just an Accident του Τζαφάρ Παναχί διεκδικεί Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου και Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, όπως και το The Voice of Hind Rajab.

Τέλος, το Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου σημείωσε αξιόλογη πορεία, με υποψηφιότητες για Πρωτότυπη Μουσική, Διασκευασμένο Σενάριο, Α’ Γυναικείο Ρόλο για την Έμα Στόουν, αλλά και για το κορυφαίο βραβείο της Καλύτερης Ταινίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/01/2026 - 18:18
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