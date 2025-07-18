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Απεβίωσε βραβευμένος με Όσκαρ στιχουργός, Άλαν Μπέργκμαν
Magazino
20:50 - 18 Ιουλ 2025

Απεβίωσε βραβευμένος με Όσκαρ στιχουργός, Άλαν Μπέργκμαν

Reporter.gr Newsroom
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Ο Άλαν Μπέργκμαν, βραβευμένος με Όσκαρ, Grammy και Emmy τραγουδοποιός, ο οποίος συνεργάστηκε στη συγγραφή στίχων με τη σύζυγό του Μέριλιν για πάνω από έξι δεκαετίες και δημιούργησε τις επιτυχίες «The Windmills of Your Mind», «The Way We Were» και «In the Heat of the Night», πέθανε την Πέμπτη το βράδυ στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Ήταν 99 ετών.

Η Μέριλιν Μπέργκμαν, η οποία πέθανε τον Ιανουάριο του 2022, ήταν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αμερικανικής Εταιρείας Συνθετών, Στιχουργών και Εκδοτών (ASCAP). Ο Άλαν Μπέργκμαν συνέχισε να αγωνίζεται ακόμα και μετά τον θάνατό της γράφοντας στίχους για τραγούδια.

Οι Μπέργκμαν έγραψαν εκατοντάδες τραγούδια, κυρίως για ταινίες και τηλεοπτικές σειρές και συνεργάστηκαν με κορυφαίους συνθέτες, μεταξύ άλλων με τους Τζον Γουίλιαμς, Κουίνσι Τζόουνς, Χέντρι Μαντσίνι, Ντέιβιντ Σάιρ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Κέρδισαν τρία βραβεία Όσκαρ: για την ταινία «Windmills» το 1968, με τον Γάλλο συνθέτη Μισέλ Λεγκράν, από την ταινία «The Thomas Crown Affair», για το ομώνυμο τραγούδι του «The Way We Were» το 1973, με τον Μάρβιν Χάμλις και για το σάουντρακ της ταινίας «Yentl» της Μπάρμπρα Στράιζαντ το 1983, πάλι με τον Λεγκράν.

Ο Άλαν Μπέργκμαν γεννήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 1925. Η Μέριλιν Κιθ γεννήθηκε, συμπτωματικά, τρία χρόνια αργότερα στο ίδιο νοσοκομείο του Μπρούκλιν, αλλά δεν γνωρίστηκαν παρά στα τέλη της δεκαετίας του 1950 στην Καλιφόρνια, όταν και οι δύο συνεργάζονταν με τον τραγουδοποιό Λιου Σπενς.

Ο Άλαν είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Τσάπελ Χιλ και απέκτησε μεταπτυχιακό στη μουσική από το UCLA.

Η Μέριλιν και ο Άλαν παντρεύτηκαν τον Φεβρουάριο του 1958 και ήταν επαγγελματικοί συνεργάτες σε όλη τους την καριέρα. Μεταξύ των πρώτων επιτυχιών τους ήταν το «Nice ‘n’ Easy», το ομώνυμο τραγούδι για το άλμπουμ του Φρανκ Σινάτρα, που έγραψαν με τον Σπενς.

Το τραγούδι «In the Heat of the Night», που ερμήνευσε ο Ρέι Τσαρλς για την ομότιτλη ταινία, ήταν η μεγάλη τους επιτυχία σε συνεργασία με τον συνθέτη Κουίνσι Τζόουνς το 1967.

Μεταξύ των τραγουδιστών που ερμήνευσαν τραγούδια των Μπέργκμαν ήταν οι Φρεντ Αστέρ, Νιλ Ντάιαμοντ, Τόνι Μπένετ, Μορίν ΜακΓκόβερν, Μάικλ Φάινσταϊν, Πάτι Όστιν και Τζέιμς Ίνγκραμ.

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