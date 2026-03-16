Ταγιάνι: Οι αποστολές «Ασπίδες» και «Αταλάντη» δεν μπορούν να φτάσουν στα Στενά του Ορμούζ

Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη να ενταθούν οι διπλωματικές προσπάθειες, σημειώνοντας πως «πρέπει να καταβληθεί μια επιπλέον διπλωματική προσπάθεια για να διασφαλισθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας».
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον ρόλο της Ιταλίας στο πλαίσιο της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι «Είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε στην διοίκηση της αποστολής Ασπίδες, η οποία θεωρώ ότι πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να τύχει προστασίας η ναυσιπλοΐα στο Σουέζ και στην Ερυθρά Θάλασσα».
Κλείνοντας, διευκρίνισε ότι οι δύο ευρωπαϊκές αποστολές έχουν διαφορετικό αντικείμενο, λέγοντας πως «οι αποστολές “Ασπίδες” και “Αταλάντη” είναι διαφορετικές και θεωρώ ότι είναι σωστό να συνεχίσει να αναπτύσσεται δραστηριότητα στην Ερυθρά Θάλασσα».