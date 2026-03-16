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Ταγιάνι: Οι αποστολές «Ασπίδες» και «Αταλάντη» δεν μπορούν να φτάσουν στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις
14:47 - 16 Μαρ 2026

Ταγιάνι: Οι αποστολές «Ασπίδες» και «Αταλάντη» δεν μπορούν να φτάσουν στα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Από τις Βρυξέλλες, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές αποστολές ασφάλειας στη θάλασσα και στην κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, τονίζοντας ότι «οι αποστολές “Ασπίδες” και “Αταλάντη” δεν μπορούν να φτάσουν μέχρι τα Στενά του Ορμούζ, όπου πρέπει να υπερισχύσει η γραμμή της διπλωματίας».  

Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη να ενταθούν οι διπλωματικές προσπάθειες, σημειώνοντας πως «πρέπει να καταβληθεί μια επιπλέον διπλωματική προσπάθεια για να διασφαλισθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον ρόλο της Ιταλίας στο πλαίσιο της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι «Είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε στην διοίκηση της αποστολής Ασπίδες, η οποία θεωρώ ότι πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να τύχει προστασίας η ναυσιπλοΐα στο Σουέζ και στην Ερυθρά Θάλασσα».

Κλείνοντας, διευκρίνισε ότι οι δύο ευρωπαϊκές αποστολές έχουν διαφορετικό αντικείμενο, λέγοντας πως «οι αποστολές “Ασπίδες” και “Αταλάντη” είναι διαφορετικές και θεωρώ ότι είναι σωστό να συνεχίσει να αναπτύσσεται δραστηριότητα στην Ερυθρά Θάλασσα».

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