Στενά του Ορμούζ: Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο η ναυσιπλοΐα

Οι ιρανικές αρχές απορρίπτουν τους επανειλημμένους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ έχουν «τον πλήρη έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ, επιμένοντας ότι η θαλάσσια δίοδος παραμένει αποκλεισμένη.

Την Τετάρτη (13/8), η Περσική Αρχή του Ιράν για τα Στενά του Κόλπου ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι οι δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων πως τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι πλέον αποκλεισμένα «δεν αλλάζουν την πραγματικότητα». Όπως υποστήριξε, τα Στενά «παραμένουν αποκλεισμένα και δεν θα ανοίξουν έως ότου γίνουν αποδεκτοί οι όροι του Ιράν».

Λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ είχε γράψει στο Truth Social: «Οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ!»

Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία για την κίνηση στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο δείχνουν μια διαφορετική εικόνα. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας εμπορικής ναυτιλιακής πληροφόρησης Kpler, που ανέλυσε το CNBC, η κίνηση των πλοίων στα Στενά έχει υποχωρήσει σε επίπεδα που προσεγγίζουν χαμηλό τριών μηνών.

Ο μέσος όρος των διελεύσεων σε διάστημα πέντε ημερών διαμορφώθηκε την Τρίτη σε περίπου 13 πλοία ημερησίως, σχεδόν στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 12 Μαΐου. Στην καταμέτρηση περιλαμβάνονται όλων των ειδών τα πλοία, από φορτηγά έως πετρελαιοφόρα.

Πρόκειται για πτώση περίπου 90% σε σχέση με τον ημερήσιο μέσο όρο των 130 πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά πριν από την αμερικανική και ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Σκληραίνει η στάση Ουάσινγκτον και Τεχεράνης

Την ίδια ώρα, οι διαπραγματευτικές θέσεις ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να σκληραίνουν, με τις δύο πλευρές να ζητούν, μεταξύ άλλων, «αποζημιώσεις πολέμου» από την άλλη.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν παρουσίασε το Σαββατοκύριακο ένα ευρύ πακέτο όρων για το άνοιγμα των Στενών, ζητώντας τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άρση των κυρώσεων, αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων και πολεμικές αποζημιώσεις.

«Σύγχυση και αμηχανία» στις ΗΠΑ, λέει Ιρανός αξιωματούχος

Οι εξελίξεις έρχονται ενώ ο Μοχάμεντ Ρεζά Ναγκντί, ανώτερος σύμβουλος του διοικητή των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο PBS ότι «η νίκη είναι με το μέρος μας».

Ο ίδιος δήλωσε ότι η ιρανική πλευρά έχει διαπιστώσει πως ο αμερικανικός στρατός είναι «ασθενέστερος» απ’ όσο πίστευε, ενώ κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι άλλαζε συνεχώς τους στόχους της κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

«Είδαμε σύγχυση και αμηχανία στην Αμερική. Έγινε ένας πόλεμος χωρίς στρατηγική. Κάθε δύο ή τρεις ημέρες ανακοίνωναν έναν νέο στόχο», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη κατάφερε να αποκρούσει τις αμερικανικές προσπάθειες.

Ερωτηθείς εάν στόχος του Ιράν είναι να παρατείνει τη σύγκρουση μέχρι να αποχωρήσει ο Τραμπ από την προεδρία, ο Ναγκντί απάντησε ότι το ζητούμενο είναι η επίτευξη «αποτροπής».

Όπως εξήγησε, ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η παράταση του πολέμου και η πρόκληση φθοράς στον αντίπαλο, ώστε «όποιος θέλει να επιτεθεί στο Ιράν να γνωρίζει ότι θα υπάρξει κόστος».