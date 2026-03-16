Γκρίνια Τραμπ για τους Ευρωπαίους «συμμάχους» που δεν βάζουν πλάτη στο Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τη Δευτέρα (16/3) την έκκλησή του προς άλλες χώρες να συνδράμουν στην επανέναρξη της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι ορισμένα κράτη έχουν ήδη εκφράσει πρόθεση να συμβάλουν, ενώ άλλα εμφανίζονται πιο επιφυλακτικά.

Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η ανταπόκριση των συμμάχων δεν είναι ενιαία. Όπως είπε, ορισμένες χώρες αντιμετωπίζουν θετικά το ενδεχόμενο συμμετοχής, ενώ άλλες – ακόμη και κράτη που, όπως τόνισε, έχουν ωφεληθεί επί χρόνια από την αμερικανική στρατιωτική προστασία – εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμες να εμπλακούν.

«Κάποιες χώρες είναι πολύ ενθουσιασμένες με αυτό και κάποιες όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι για τον ίδιο έχει σημασία ο βαθμός προθυμίας των συμμάχων να στηρίξουν μια τέτοια πρωτοβουλία.

Ο Τραμπ έχει τις τελευταίες ημέρες εντείνει τις προσπάθειές του να πείσει άλλα κράτη να συμβάλουν στην προστασία της διέλευσης δεξαμενόπλοιων από το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, μέχρι στιγμής αρκετές χώρες είτε αποφεύγουν να δεσμευτούν είτε έχουν απορρίψει ανοιχτά το αίτημα των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στην παρουσία αμερικανικών δυνάμεων σε συμμαχικές χώρες, υπογραμμίζοντας ότι δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες των ΗΠΑ βρίσκονται στο εξωτερικό για να εγγυώνται την ασφάλεια των συμμάχων τους. Όπως είπε, όταν η Ουάσιγκτον ζητά πρακτική βοήθεια – για παράδειγμα τη διάθεση ναρκαλιευτικών πλοίων – ορισμένοι εταίροι προτιμούν να μην εμπλακούν.

Παράλληλα, ο Τραμπ υποβάθμισε την έκταση μιας πιθανής ναυτικής αποστολής στην περιοχή, χαρακτηρίζοντάς την «κάτι πολύ μικρό», την ώρα που το Ιράν συνεχίζει να εκτοξεύει βλήματα εναντίον δεξαμενόπλοιων.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι δεν εκπλήσσεται από τη στάση ορισμένων συμμάχων, λέγοντας πως εδώ και χρόνια εκφράζει επιφυλάξεις για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν μεγάλο μέρος της στρατιωτικής προστασίας άλλων χωρών.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν συνεχίστηκαν με μεγάλη ένταση τις τελευταίες ημέρες. Όπως ανέφερε, από την έναρξη της σύγκρουσης οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει περισσότερους από 7.000 στόχους σε όλη τη χώρα, εστιάζοντας κυρίως σε εμπορικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι μέσα στην ημέρα πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις σε τρεις εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων και drones.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει περίπου 30 πλοία που χρησιμοποιούνταν για την πόντιση ναρκών, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν είναι σαφές εάν έχουν ήδη τοποθετηθεί νάρκες στην περιοχή.

Ο Τραμπ μίλησε επίσης για επιθέσεις στο νησί Χαργκ του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν σχεδόν όλες τις εγκαταστάσεις στο νησί, με εξαίρεση τις πετρελαϊκές υποδομές.

Όπως εξήγησε, οι ΗΠΑ επέλεξαν να μην πλήξουν τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποτελέσουν στόχο στο μέλλον. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση αυτή ελήφθη ώστε να διατηρηθεί η δυνατότητα ανοικοδόμησης της χώρας σε μια μεταγενέστερη φάση.

Παρά το μικρό του μέγεθος, το νησί Χαργκ αποτελεί κομβικό σημείο για την οικονομία του Ιράν, καθώς από εκεί διακινείται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας. Για τον λόγο αυτό, οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του θεωρείται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

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Οι Ευρωπαίοι γυρίζουν την πλάτη

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες απέρριψαν την έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συνδράμουν στρατιωτικά για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο κανάλι του Ορμούζκατά τη διάρκεια της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στο Ιράν. Στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες για την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ τόνισε ότι το Βερολίνο δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ζήτησε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σαφή ενημέρωση για τους στόχους και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων, προκειμένου να εξεταστεί η επόμενη φάση, η οποία αφορά την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής μαζί με τα γειτονικά κράτη.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους διευκρίνισε ότι η χώρα του δεν θα συμμετάσχει στρατιωτικά, αλλά είναι έτοιμη να στηρίξει διπλωματικές προσπάθειες για την ασφαλή διέλευση των πλοίων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς Στέφαν Κορνέλιουςυπογράμμισε ότι η σύγκρουση «δεν αφορά το ΝΑΤΟ», το οποίο είναι συμμαχία για την άμυνα της επικράτειας, και ότι δεν υπάρχει σχετικό μαντάντο.

Η ίδια στάση τηρήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερνα δηλώνει ότι η Βρετανία δεν θα εμπλακεί σε ευρύτερο πόλεμο και ότι δεν προβλέπεται να συμμετάσχει σε αποστολή του ΝΑΤΟ στο Στενό. Ωστόσο, εξετάζεται η χρήση βρετανικών drones ναρκαλιευτικών που βρίσκονται ήδη στην περιοχή.

Άλλες χώρες της ΕΕ εκφράζουν σκεπτικισμό ή επιφυλάξεις: η Ολλανδία θεωρεί δύσκολη μια επιτυχημένη αποστολή σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ Λιθουανία και Εσθονία ζητούν σαφήνεια για τον σχεδιασμό και τους στρατηγικούς στόχους των ΗΠΑ. Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας Margus Tsahkna τόνισε την ανάγκη κατανόησης των στρατηγικών σκοπών του Τραμπ.

Η Ελλάδα, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Πάυλου Μαρινάκη, ξεκαθάρισε ότι δεν θα συμμετάσχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Στενό του Ορμούζ. Η Ιταλία και η Δανία τόνισαν ότι δεν συμμετέχουν σε αποστολές στην περιοχή, αν και η Δανία άφησε ανοιχτό παράθυρο για υποστήριξη της ελεύθερης ναυσιπλοΐας υπό όρους, ενώ η Πολωνία, μέσω του υπουργού Εξωτερικών Radek Sikorski, υπογράμμισε ότι οποιοδήποτε αίτημα θα πρέπει να ακολουθήσει τους κανονικούς διαύλους, επικαλούμενος το Άρθρο 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ.

Συνολικά, η ευρωπαϊκή αντίδραση ήταν συναινετικά αρνητική στην πρόταση Τραμπ για στρατιωτική εμπλοκή στο Στενό, υπογραμμίζοντας την προτεραιότητα της διπλωματικής προσέγγισης και την ανάγκη σαφήνειας γύρω από στρατηγικούς στόχους και ρόλους των ευρωπαίων συμμάχων.

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