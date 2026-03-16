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Ο Στάρμερ αρνήθηκε να στείλει πλοία στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με βρετανικά μέσα
Ειδήσεις
11:37 - 16 Μαρ 2026

Ο Στάρμερ αρνήθηκε να στείλει πλοία στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με βρετανικά μέσα

Reporter.gr Newsroom
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Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν την Κυριακή (15/3) ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με θέμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοινώθηκε από τη Ντάουνινγκ Στριτ.  

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Στάρμερ, οι δύο ηγέτες συνομίλησαν για τη «σημασία του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να τερματιστεί η διακοπή της παγκόσμιας ναυτιλίας, η οποία οδηγεί σε αύξηση του κόστους σε παγκόσμιο επίπεδο».

Ωστόσο, όπως ανέφερε η Daily Telegraph, ο Στάρμερ φέρεται να αρνήθηκε να στείλει πολεμικά πλοία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζμ, παρά το αίτημα του Τραμπ προς τους Ευρωπαίους εταίρους του.

Ο υπουργός ενέργειας, Εντ Μίλιμπαντ, από τη μεριά του, δήλωσε πως η κυβέρνηση εξετάζει εντατικά όλες τις διαθέσιμες επιλογές για την επαναλειτουργία των Στενών· απέφυγε, όμως, να προχωρήσει σε οποιαδήποτε δέσμευση για στρατιωτική εμπλοκή.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλούνται οι εφημερίδες Times και Daily Telegraph, το Λονδίνο εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής drones για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση ναρκών, ενώ προς το παρόν δεν εξετάζεται η ανάπτυξη πολεμικών πλοίων.

Η στάση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει τη δυσαρέσκεια του Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα χαρακτήρισε «πολύ απογοητευτική» την περιορισμένη στήριξη από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/03/2026 - 11:38
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