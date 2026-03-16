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Αναδιάρθρωση στόλου στην Attica με πώληση έξι πλοίων έναντι 25 εκατ. ευρώ
Ναυτιλία
19:25 - 16 Μαρ 2026

Αναδιάρθρωση στόλου στην Attica με πώληση έξι πλοίων έναντι 25 εκατ. ευρώ

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Στη μαζική πώληση έξι πλοίων του, έναντι συνολικού τιμήματος 25 εκατ. ευρώ, προχωρά ο όμιλος Attica, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανανέωσης και αναδιάρθρωσης του στόλου του. Η κίνηση αυτή συνδυάζεται με την απόκτηση τριών νεότερων πλοίων, καθώς ο όμιλος επιχειρεί να μειώσει αισθητά τον μέσο όρο ηλικίας του στόλου του και να ενισχύσει την παρουσία του τόσο στον Σαρωνικό όσο και στις γραμμές της Αδριατικής.

Το πακέτο της πώλησης περιλαμβάνει τα πλοία Flying Cat 3, Flying Cat 4, Flying Cat 5, Flying Cat 6, Highspeed 4 και το ΚΥΔΩΝ, τα οποία ανήκουν σε θυγατρικές του ομίλου. Από την άλλη πλευρά, η Attica προχωρά στην ένταξη δύο νέων ταχύπλοων καταμαράν τύπου Aero Highspeed Catamaran για τον Σαρωνικό, καθώς και του επιβατηγού-οχηματαγωγού GNV Bridge, το οποίο θα μετονομαστεί σε Superfast V και θα δρομολογηθεί στην Αδριατική.

Στην περίπτωση του Σαρωνικού, η εταιρεία επενδύει περίπου 15 εκατ. ευρώ για την αγορά δύο πλοίων ναυπήγησης 2017 και 2018, μαζί με τις δαπάνες αναβάθμισης και δραστηριοποίησής τους. Τα πλοία αυτά θα ενταχθούν στο δίκτυο ως Aero Highspeed 4 και Aero Highspeed 5 μέσα στη φετινή θερινή περίοδο. Σύμφωνα με την εταιρεία, είναι κατασκευασμένα από ανθρακονήματα, όπως και τα ήδη υπάρχοντα Aero Highspeed 1, 2 και 3, και προσφέρουν καλύτερη ενεργειακή απόδοση, χαμηλότερη κατανάλωση και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η Attica υποστηρίζει ότι τα νέα αυτά πλοία επιτυγχάνουν περίπου 60% μείωση στις ετήσιες εκπομπές CO₂ σε σχέση με τα πλοία που αντικαθιστούν. Παράλληλα, δίνει έμφαση στη βελτίωση της άνεσης, της ταχύτητας και της αξιοπιστίας των δρομολογίων, στοιχεία που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή εμπειρία των επιβατών.

Μετά την αποχώρηση των Flying Cat 3, 4, 5 και 6 και την αντικατάστασή τους από τα δύο νέα καταμαράν, ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου που θα εξυπηρετεί τις γραμμές του Σαρωνικού αναμένεται να πέσει στα 5,8 έτη, δείχνοντας την πρόθεση του ομίλου να ανανεώσει πιο επιθετικά τις μονάδες του σε μια αγορά με έντονο ανταγωνισμό και αυξανόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Αντίστοιχα, στην Αδριατική, η Attica προχωρά στη μακροχρόνια γυμνή ναύλωση του GNV Bridge για πέντε χρόνια, με συμβατική υποχρέωση αγοράς στο τέλος της περιόδου. Το πλοίο, ναυπήγησης 2021, εκτιμάται ότι θα παραληφθεί έως τον Μάιο του 2026 και θα μετονομαστεί σε Superfast V. Θα αντικαταστήσει το Λευκά Όρη, που είναι κατασκευής 1987, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική αναβάθμιση του στόλου της εταιρείας στις συγκεκριμένες γραμμές.

Το νέο πλοίο διαθέτει δυνατότητα μεταφοράς 950 επιβατών, 157 καμπίνες με 616 κρεβάτια και 2.564 γραμμικά μέτρα γκαράζ για Ι.Χ., φορτηγά και ρυμουλκούμενα. Επιπλέον, φέρει εγκατεστημένο σύστημα scrubber open loop, με δυνατότητα hybrid ready, στοιχείο που συνδέεται με τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής συμμόρφωσης που διαμορφώνονται πλέον σε όλη την ευρωπαϊκή ακτοπλοΐα και τις διεθνείς γραμμές.

Η εταιρεία συνδέει την προσθήκη του Superfast V με τα δύο νέα πλοία τύπου E-Flexer που αναμένονται το 2027. Εφόσον ολοκληρωθεί αυτό το πλάνο, ο στόλος της Attica στην Αδριατική θα έχει μέση ηλικία 8,6 έτη, έναντι 24,8 ετών σήμερα, γεγονός που αλλάζει αισθητά τη σύνθεση και τις δυνατότητές του.

Σε ό,τι αφορά το ΚΥΔΩΝ, η συμφωνία αφορά γυμνή ναύλωση διάρκειας τεσσάρων ετών, με υποχρεωτική εξαγορά του πλοίου από την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αυτής. Η Attica διευκρινίζει ότι η αποαναγνώριση του παγίου από τη συμφωνία αυτή δεν επηρεάζει τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου.

Οι τελευταίες αυτές κινήσεις έρχονται σε συνέχεια των πωλήσεων που είχε ήδη ολοκληρώσει η εταιρεία μέσα στο 2025, όταν αποχώρησαν από τον στόλο τα πλοία Κρήτη Ι, Κρήτη ΙΙ, Ελευθέριος Βενιζέλος και πέντε Flying Dolphins. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι η Attica δεν προχωρά σε μεμονωμένες παρεμβάσεις, αλλά σε μια συνολική ανασύνθεση του στόλου της, με στόχο να περιορίσει την ηλικία των πλοίων, να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να ενισχύσει τη θέση της στις βασικές αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Πάνος Δικαίος, ανέφερε ότι η ανανέωση και η αναβάθμιση του στόλου αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα και βασικό άξονα του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας. Όπως σημείωσε, οι νέες συμφωνίες επιβεβαιώνουν τη στόχευση της Attica για έναν νεότερο, πιο αποδοτικό και πιο ανταγωνιστικό στόλο, ικανό να ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις της επιβατηγού ναυτιλίας.

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