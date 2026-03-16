Τραμπ: Ζήτησε αναβολή της συνάντησης με τον Σι λόγω του πολέμου με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα (16/3) ότι η Ουάσιγκτον ζήτησε να καθυστερήσει «για έναν μήνα περίπου» η προγραμματισμένη συνάντησή του στο Πεκίνο με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζιπίνγκ, εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου με το Ιράν.

Ο Τραμπ επρόκειτο να ταξιδέψει στην Κίνα στα τέλη Μαρτίου για τη συνάντηση με τον Σι. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στο Oval Office αν το ταξίδι παραμένει στο πρόγραμμα, απάντησε: «Δεν ξέρω, εργαζόμαστε πάνω σε αυτό αυτή τη στιγμή».

«Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με την Κίνα. Θα ήθελα πολύ να πάω, αλλά λόγω του πολέμου θέλω να βρίσκομαι εδώ. Πρέπει να είμαι εδώ, έτσι αισθάνομαι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν να μετατεθεί η συνάντηση «για έναν μήνα περίπου».

«Ανυπομονώ να συναντηθώ μαζί του. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση», πρόσθεσε αναφερόμενος στον Κινέζο πρόεδρο.

«Δεν υπάρχει κάποιο τέχνασμα σε αυτό», είπε ακόμη. «Είναι πολύ απλό. Έχουμε έναν πόλεμο σε εξέλιξη και θεωρώ σημαντικό να βρίσκομαι εδώ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh4ibbmw6gl5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}