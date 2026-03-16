Λίβανος: 1 εκατ. εκτοπισμένοι από τις ισραηλινές επιχειρήσεις – Φόβοι για επέκταση στη Βηρυτό

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο εντείνονται, με στόχο – σύμφωνα με το Τελ Αβίβ – την καταστροφή υποδομών και βάσεων της Χεζμπολάχ. Η κατάσταση στο έδαφος επιδεινώνεται ραγδαία, ενώ αυξάνονται οι φόβοι για ευρύτερη σύγκρουση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν μετακινηθεί προς τα βόρεια της χώρας, εγκαταλείποντας τις εστίες τους λόγω των συγκρούσεων. Οι δομές φιλοξενίας στη Βηρυτό έχουν ήδη φτάσει στα όριά τους, με αναφορές για πολλά περιστατικά υπερκόπωσης και γρίπης ανάμεσα στους εκτοπισμένους.

Την ίδια στιγμή, στην πρωτεύουσα του Λιβάνου εντείνεται η ανησυχία ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να επεκταθούν και στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με την αποστολή του ΟΗΕ UNIFIL, το Ισραήλ ενισχύει τις δυνάμεις του στην περιοχή και πραγματοποιεί εισβολές σε εδάφη του νότιου Λιβάνου, γεγονός που – όπως επισημαίνεται – συνιστά παραβίαση των σχετικών συμφωνιών.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι υπάρχει ανάγκη «να καταστραφεί η Χεζμπολάχ πριν προλάβει να ενισχυθεί περαιτέρω». Παράλληλα, παραμένει ισχυρός ο φόβος ότι το Ισραήλ ενδέχεται να επιδιώξει τη διατήρηση ελέγχου σε περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Την ίδια ώρα, σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ηχούν στο Τελ Αβίβ και σε περιοχές της Δυτικής Όχθης, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη αναχαιτίσεις πυραύλων.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι προετοιμάζεται για συνέχιση των επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), Ναντάβ Σοσάνι, ο στρατός σχεδιάζει τουλάχιστον τρεις ακόμη εβδομάδες στρατιωτικών επιχειρήσεων, με το ενδεχόμενο παράτασης εφόσον κριθεί απαραίτητο.

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