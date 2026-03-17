Δικαστικό «μπλόκο» στις αλλαγές Τραμπ στην εμβολιαστική πολιτική

Σοβαρό πλήγμα υπέστη η εμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς ομοσπονδιακός δικαστής ανέστειλε τη Δευτέρα (16/3) την εφαρμογή των αλλαγών που είχαν δρομολογηθεί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό των παιδιών.

Να σημειωθεί ότι οι εν λόγω παρεμβάσεις προωθούνταν από τον υπουργό Υγείας της κυβέρνησης του Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., γνωστό για τις αμφιλεγόμενες και συχνά αντιεμβολιαστικές θέσεις του, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο δικαστής, που εδρεύει στη Μασαχουσέτη, έκρινε ότι η κυβέρνηση αγνοεί τις καθιερωμένες επιστημονικές διαδικασίες πάνω στις οποίες βασίζονται συνήθως τέτοιες αποφάσεις. Ως εκ τούτου, μπλόκαρε -τουλάχιστον προσωρινά- τις αλλαγές που προωθήθηκαν, κυρίως εκείνες που αφορούν το πρόγραμμα εμβολιασμών.

Η απόφαση θεωρείται σημαντικό πλήγμα για τη στρατηγική δημόσιας υγείας της κυβέρνησης, η οποία έχει δεχθεί έντονη κριτική από την ιατρική κοινότητα.

Η υπόθεση αφορά προσφυγή που κατέθεσαν τον Ιούλιο επιστημονικοί και ιατρικοί φορείς, μεταξύ των οποίων η American Academy of Pediatrics και η Infectious Diseases Society of America, κατηγορώντας τον υπουργό ότι παραβίασε τη νομοθεσία τροποποιώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19.

Τον Μάιο του 2025, ο υπουργός είχε ανακοινώσει μέσω κοινωνικών δικτύων ότι οι ομοσπονδιακές αρχές δεν συστήνουν πλέον τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 για παιδιά και εγκύους.

Παράλληλα, ο δικαστής ανέστειλε τις αλλαγές στο εμβολιαστικό πρόγραμμα που είχε εισηγηθεί επιτροπή ειδικών, η οποία είχε προηγουμένως ανασχηματιστεί πλήρως από τον ίδιο τον υπουργό Υγείας.

Η νέα σύνθεση της επιτροπής -γνωστής ως Advisory Committee on Immunization Practices- έχει δεχθεί έντονη κριτική, καθώς περιλαμβάνει πρόσωπα που είτε στερούνται σχετικής εμπειρίας, είτε έχουν εκφράσει την αμφισβήτησή τους για τα εμβόλια. Υπό τη νέα της μορφή, η επιτροπή προχώρησε σε ριζικές αλλαγές στις συστάσεις εμβολιασμού, όπως η απόσυρση της σύστασης για το εμβόλιο κατά της Hepatitis B, παρά τις αντιδράσεις ειδικών.

Η δικαστική απόφαση «παγώνει» επίσης τη λειτουργία της επιτροπής, οδηγώντας στην ακύρωση προγραμματισμένης συνεδρίασης εντός της εβδομάδας.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι αναμένει την ανατροπή της απόφασης, ενώ από την πλευρά του, ο πρόεδρος Andrew Racine τη χαρακτήρισε «ιστορική και καλοδεχούμενη», καταγγέλλοντας εκ νέου τις αλλαγές ως «ατεκμηρίωτες και μη επιστημονικές».

Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι το υπουργείο θα προσφύγει κατά της απόφασης, εγκαινιάζοντας μια παρατεταμένη δικαστική διαμάχη.

Επισημαίνεται ότι ο Robert F. Kennedy Jr., που στο παρελθόν έχει προκαλέσει αντιδράσεις με τις συνωμοσιολογικές και αντιεμβολιαστικές του θέσεις, έχει προχωρήσει από την ανάληψη των καθηκόντων του σε εκτεταμένες αλλαγές στην πολιτική εμβολιασμού. Παράλληλα, έχει θέσει υπό επανεξέταση ακόμη και εμβόλια που χρησιμοποιούνται επί δεκαετίες, ενώ έχει διακόψει τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη νέων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την επιστημονική και ιατρική κοινότητα στις ΗΠΑ.