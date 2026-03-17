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NYT: Ναύτες κοιμούνται σε τραπέζια ή στο πάτωμα μετά τη φωτιά στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford
Ειδήσεις
10:04 - 17 Μαρ 2026

NYT: Ναύτες κοιμούνται σε τραπέζια ή στο πάτωμα μετά τη φωτιά στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford

Reporter.gr Newsroom
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Οι New York Times παρουσίασαν την Τρίτη (17/3) ένα ιδιαιτέρως αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σχετικά με τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το δημοσίευμα η φωτιά έσβησε έπειτα από 30 ώρες, έχοντας δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του πλοίου και τη ζωή του πληρώματος.

Η ανακοίνωση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού για το περιστατικό ανέφερε ότι η φωτιά στο μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ δεν σχετίζεται με μάχες και προκάλεσε τραυματισμούς σε δύο ναύτες που δεν απειλούν τη ζωή τους.

Αν και κατά την ίδια ανακοίνωση οι επιχειρήσεις μάχης στο πλοίο των 100.000 τόνων, το οποίο έχει αναπτυχθεί στην Ερυθρά Θάλασσα δεν επηρεάστηκαν από τη φωτιά, το δημοσίευμα των ΝΥΤ παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «οι συνθήκες για το πλήρωμα και την αεροπορική πτέρυγα των περίπου 4.500 ατόμων που βρίσκονται στο πλοίο αξίας 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων απέχουν πολύ από το ιδανικό. Περίπου 600 ναύτες έχασαν τα κρεβάτια τους στη φωτιά και κοιμούνται σε τραπέζια ή στο πάτωμα, ενώ πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα να πλύνουν τα ρούχα τους».

Σύμφωνα με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού και αναφορές μελών του πληρώματος, η πυρκαγιά ξέσπασε στο κεντρικό πλυντήριο του πλοίου, σύμφωνα με πληροφορίες στον αεραγωγό ενός στεγνωτήριου πριν εξαπλωθεί μέσω των αεραγωγών σε διάφορα άλλα σημεία του σκάφους.

Η πυρκαγιά τελικά τέθηκε υπό έλεγχο, αφού οι ναύτες πάλεψαν με τις φλόγες για πάνω από μια μέρα σε πολλά «διαμερίσματα» του αεροπλανοφόρου.

Υπενθυμίζεται ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο που βρίσκεται σε αποστολή για 10 μήνες, είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα και με τις τουαλέτες.

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