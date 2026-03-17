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Παραίτηση-βόμβα κορυφαίου αξιωματούχου των ΗΠΑ - «Καλή εξέλιξη» δηλώνει ο Τραμπ
Ειδήσεις
16:25 - 17 Μαρ 2026

Παραίτηση-βόμβα κορυφαίου αξιωματούχου των ΗΠΑ - «Καλή εξέλιξη» δηλώνει ο Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Τζο Κεντ, ένας από τους κορυφαίους αξιωματούχους αντιτρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε την παραίτησή του την Τρίτη (17/3), επικαλούμενος την αντίθεσή του στον πόλεμο με το Ιράν και αυτό που χαρακτήρισε ως επιρροή του Ισραήλ στις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ.

«Δεν μπορώ, με καθαρή συνείδηση, να υποστηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν», έγραψε ο κ. Κεντ, διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με μετάδοση των New York Times. «Το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τη χώρα μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του».

Στην ανάρτησή του συμπεριέλαβε και επιστολή παραίτησης προς τον Πρόεδρο Τραμπ, στην οποία υποστήριξε ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι οδήγησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες στη σύγκρουση με το Ιράν.

Στην επιστολή του, ο κ. Κεντ έκανε λόγο για μια «εκστρατεία παραπληροφόρησης» από υψηλόβαθμους Ισραηλινούς αξιωματούχους και μέσα ενημέρωσης, η οποία, όπως είπε, υπονόμευσε την πλατφόρμα «America First» του Τραμπ και καλλιέργησε φιλοπολεμικό κλίμα που οδήγησε στη σύρραξη με το Ιράν.

Ως βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ, ο κ. Κεντ σημείωσε ότι τα επιχειρήματα υπέρ της επίθεσης κατά του Ιράν και οι υποσχέσεις για μια γρήγορη νίκη θυμίζουν έντονα τη συζήτηση πριν από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003.

Αναφέρθηκε επίσης στην εκλιπούσα σύζυγό του, Σάνον, στρατιωτική κρυπτολόγο που σκοτώθηκε στη Συρία.

«Ως βετεράνος που υπηρέτησε σε 11 αποστολές μάχης και ως σύζυγος πεσόντος στρατιωτικού που έχασε την αγαπημένη του Σάνον σε έναν πόλεμο που κατασκευάστηκε από το Ισραήλ, δεν μπορώ να υποστηρίξω την αποστολή της επόμενης γενιάς να πολεμήσει και να πεθάνει σε έναν πόλεμο που δεν εξυπηρετεί κανένα όφελος για τον αμερικανικό λαό ούτε δικαιολογεί το κόστος σε ανθρώπινες ζωές», έγραψε.

Ο κ. Κεντ υπήρξε βασικός σύμβουλος της Τούλσι Γκάμπαρντ, διευθύντριας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, και αποτελούσε φωνή εντός της κυβέρνησης υπέρ μιας πιο συγκρατημένης εξωτερικής πολιτικής.

Τραμπ: Ανέκαθεν πίστευα ότι ήταν αδύναμος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε ως «καλό πράγμα» την παραίτηση του Τζόζεφ Κεντ, επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, ο οποίος εξέφρασε δημόσια τις αντιρρήσεις του για τον πόλεμο που έχουν ξεκινήσει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ σχολίασε: «Ανέκαθεν πίστευα ότι ήταν αδύναμος σε ό,τι αφορά την ασφάλεια».

Τελευταία τροποποίηση στις 17/03/2026 - 23:00
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