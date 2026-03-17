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Σαάρ: «Έχουμε ήδη κερδίσει» τον πόλεμο με το Ιράν - Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις
Ειδήσεις
20:49 - 17 Μαρ 2026

Σαάρ: «Έχουμε ήδη κερδίσει» τον πόλεμο με το Ιράν - Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, δήλωσε την Τρίτη ότι η χώρα του έχει «ουσιαστικά κερδίσει» τον πόλεμο με το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την πλήρη επίτευξη των στόχων.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Σαάρ ανέφερε ότι το Ισραήλ επιδιώκει την εξάλειψη «υπαρξιακών απειλών», χωρίς να προσδιορίσει συγκεκριμένα κριτήρια ολοκλήρωσης της αποστολής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη υπομονής τη στιγμή που η σύγκρουση βρίσκεται ήδη στην 18η ημέρα. Ο απολογισμός των θυμάτων ξεπερνά τους 2.000 νεκρούς, κυρίως σε Ιράν και Λίβανο, αλλά και σε Ισραήλ, Ιράκ και χώρες του Κόλπου.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι βασικός στόχος είναι η μακροπρόθεσμη αποδυνάμωση της επιθετικής ικανότητας του Ιράν, καθώς και η διαμόρφωση συνθηκών στο εσωτερικό της χώρας που ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πολιτικές εξελίξεις. Ο ίδιος ο Σαάρ παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε αλλαγή καθεστώτος μπορεί να προέλθει μόνο από τον ιρανικό λαό.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές σε εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης, καθώς και σε στόχους που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τις δυνάμεις ασφαλείας. «Το Ιράν είναι δραματικά αποδυναμωμένο και δεν είναι πλέον αυτό που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου», υποστήριξε ο Σαάρ, προσθέτοντας ότι «η αποστολή θα ολοκληρωθεί».

Παρά τους ισχυρισμούς περί στρατηγικής υπεροχής, το Ιράν εξαπέλυσε νέα κύματα πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ, αποδεικνύοντας ότι διατηρεί επιχειρησιακές δυνατότητες ακόμη και μετά από περισσότερες από δύο εβδομάδες συγκρούσεων.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να στέλνει αντικρουόμενα μηνύματα για τη διάρκεια του πολέμου, ενώ δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα από την ισραηλινή πλευρά. Σύμφωνα με τον στρατό, υπάρχουν επιχειρησιακά σχέδια που εκτείνονται τουλάχιστον για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σαάρ χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις «πολύ σημαντικές», ενώ λίγες ώρες νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, ανακοίνωσε την εξόντωση του ανώτατου αξιωματούχου ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί.

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει ευρύτερη αποσταθεροποίηση στην περιοχή, με το Ισραήλ να συγκρούεται και με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ενώ η Τεχεράνη έχει εξαπολύσει επιθέσεις και σε κράτη του Κόλπου. Παράλληλα, το Ιράν έχει ουσιαστικά αποκλείσει τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, εντείνοντας τις πιέσεις στις τιμές ενέργειας και τους φόβους για πληθωρισμό.

Αρκετοί σύμμαχοι των ΗΠΑ απέρριψαν την πρόταση για αποστολή ναυτικών δυνάμεων με στόχο την προστασία της ναυσιπλοΐας, ενώ εξέφρασαν δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν είχαν προηγουμένως ενημερωθεί για την έναρξη των επιχειρήσεων. Ο Σαάρ χαρακτήρισε τον αποκλεισμό «σύγχρονη πειρατεία» και τόνισε ότι πρόκειται για ζήτημα παγκόσμιας σημασίας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάχκνα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής της χώρας του σε αποστολή υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Ουάσινγκτον οφείλει πρώτα να αποσαφηνίσει τους στόχους και το πλαίσιο της επιχείρησης.

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