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WP: Drones πάνω από τη βάση όπου διαμένουν Ρούμπιο και Χέγκσεθ στην Ουάσινγκτον
Ειδήσεις
08:11 - 19 Μαρ 2026

WP: Drones πάνω από τη βάση όπου διαμένουν Ρούμπιο και Χέγκσεθ στην Ουάσινγκτον

Reporter.gr Newsroom
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Άγνωστα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν πάνω από τη στρατιωτική βάση της Ουάσινγκτον, όπου διαμένουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας/Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post. 

Οι θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουάσινγκτον έρχονται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν παγκόσμιο συναγερμό ασφαλείας για τις διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό και έθεσαν σε καραντίνα αρκετές εγχώριες βάσεις λόγω απειλών.

Ο στρατός παρακολουθεί τις πιθανές απειλές πιο στενά λόγω του αυξημένου επιπέδου συναγερμού καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτίθενται στο Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει ευαίσθητα ζητήματα ασφαλείας.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/03/2026 - 08:49
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