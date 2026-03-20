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Bloomberg: Στη «σκιά» της ενεργειακής κρίσης η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ - Προειδοποιήσεις για ύφεση
Ειδήσεις
16:13 - 20 Μαρ 2026

Bloomberg: Στη «σκιά» της ενεργειακής κρίσης η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ - Προειδοποιήσεις για ύφεση

Reporter.gr Newsroom
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Η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κυριάρχησε στη χθεσινή σύνοδο κορυφής (19/3) στις Βρυξέλλες, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για τις οικονομικές επιπτώσεις μιας παρατεταμένης κρίσης.      

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Bloomberg, οι ηγέτες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, προειδοποίησαν ότι η κατάσταση στον τομέα της ενέργειας είναι κρίσιμη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτίμησε ότι μια παρατεταμένη διαταραχή θα μπορούσε να οδηγήσει τον πληθωρισμό της ευρωζώνης στο 6,3% και να προκαλέσει μια σύντομη ύφεση.

Καθώς ολοκληρωνόταν η σύνοδος, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ζήτησαν τη λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων για την αντιμετώπιση της αναταραχής. Ταυτόχρονα, υπογράμμισαν τη σημασία διατήρησης του «καθοριστικού ρόλου» του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ (ETS), που αποτελεί βασικό πυλώνα της κλιματικής πολιτικής της Ένωσης.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς -ο οποίος είχε προκαλέσει πτώση στην αγορά άνθρακα τον περασμένο μήνα όταν πρότεινε την «αναβολή» του συστήματος- δήλωσε μετά τη σύνοδο ότι το ETS χρειάζεται βελτιώσεις και όχι ριζικές αλλαγές. Η δήλωση αυτή προσέφερε κάποια ανακούφιση στις αγορές άνθρακα, με τις τιμές να καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων δύο ετών. Παρ’ όλα αυτά, οι φόβοι για έλλειψη ενεργειακού εφοδιασμού παραμένουν έντονοι, ιδιαίτερα μετά το πλήγμα του Ιράν σε σημαντική μονάδα φυσικού αερίου στο Κατάρ.

Χριστοδουλίδης: Ανάγκη για ενεργοποίηση του άρθρορ 42.7

«Όλες οι χώρες θα επηρεαστούν αρνητικά εάν συνεχιστεί η κατάσταση», δήλωσε ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης στο Bloomberg Television μετά τη σύνοδο. «Αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση, δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και είναι βέβαιο ότι οι συνέπειες θα είναι σοβαρές σε όλους τους τομείς της οικονομίας».

Ο Χριστοδουλίδης, ευχαρίστησε επίσης την Ελλάδα, αλλά και χώρες όπως την Ισπανία, την Ολλανδία και τη Γαλλία για τη στήριξή τους μετά από επίθεση drone σε βρετανική βάση στο Ακρωτήρι την 1η Μαρτίου.

Τόνισε, ωστόσο, ότι έχει φτάσει η στιγμή για ενεργοποίηση του Άρθρου 42.7, της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ, η οποία προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να παρέχουν βοήθεια σε άλλο κράτος-μέλος που δέχεται ένοπλη επίθεση.

«Πρέπει να δώσουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στο Άρθρο 42.7, δηλαδή τι θα κάνουμε αν ένα κράτος-μέλος το ενεργοποιήσει», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το θέμα θα συζητηθεί στην άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ τον επόμενο μήνα.

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις και τα ερωτήματα σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο τη συγκεκριμένη, -μέχρι πρότινος λιγότερο γνωστή-, ρήτρα, καθώς η ΕΕ επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

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