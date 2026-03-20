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Γεραπετρίτης: Επαναπατρισμός 2.000 πολιτών από εμπόλεμες ζώνες - Διεθνές ενδιαφέρον για τις πρωτοποριακές πτήσεις με κατοικίδια
Ειδήσεις
15:50 - 20 Μαρ 2026

Γεραπετρίτης: Επαναπατρισμός 2.000 πολιτών από εμπόλεμες ζώνες - Διεθνές ενδιαφέρον για τις πρωτοποριακές πτήσεις με κατοικίδια

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα επέστρεψε με ασφάλεια περισσότερους από 2.000 Έλληνες πολίτες από εμπόλεμες περιοχές της Μέσης Ανατολής, καλύπτοντας περισσότερες από 7 χώρες.

Οι επαναπατρισμοί πραγματοποιήθηκαν με χερσαία και εναέρια μέσα, περιλαμβάνοντας ακόμα και κατοικίδια ζώα σε ειδικές πτήσεις. Ο Γεραπετρίτης ευχαρίστησε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, την Πολεμική Αεροπορία και τις ελληνικές διπλωματικές αποστολές για τη συνδρομή τους, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών της όπου κι αν βρίσκονται.

Ολόκληρη η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη σχετικά με τους επαναπατρισμούς από τη Μέση Ανατολή αναφέρει: «Η Ελληνική Πολιτεία έπραξε το καθήκον της. Με επιμέλεια του Υπουργείου Εξωτερικών επέστρεψαν με ασφάλεια περισσότεροι από 2.000 Έλληνες πολίτες από την εμπόλεμη ζώνη. Από μια ζώνη, η οποία περιελάμβανε περισσότερες από 7 χώρες σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, ίσως τη δυσκολότερη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η επιχείρηση αυτή συντελέστηκε με κάθε δυνατό μέσο. Με χερσαία μέσα από το Τελ Αβίβ, την Ιερουσαλήμ, την Βηθλεέμ προς την Αίγυπτο. Με χερσαία μέσα, επίσης, από το Κουβέιτ, από το Μπαχρέιν, από το Κατάρ προς τη Σαουδική Αραβία.

Αλλά και με μισθωμένα εναέρια μέσα. Με αεροσκάφη, τα οποία έφυγαν από πολλούς προορισμούς. Από το Ομάν, από τα Εμιράτα, από το Κατάρ, από τη Σαουδική Αραβία.

Μια επιχείρηση με εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία. Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η τελευταία μας επιχείρηση, η οποία περιελάμβανε ειδικούς όρους για τον επαναπατρισμό, έτσι ώστε να μπορούν στην πτήση να περιληφθούν και κατοικίδια ζώα συντροφιάς. Έτσι, με τους 100 και πλέον επιβάτες είχαμε 45 ζώα συντροφιάς, τα οποία επαναπατρίστηκαν και αυτά.

Είναι σημαντικό η Ελλάδα να είναι πρωτοπόρος στο σημείο αυτό. Η μοναδική πτήση, η οποία περιέλαβε τέτοιους ειδικούς όρους. Eίναι σημαντικό γιατί θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνοι ιδιοκτήτες του πλανήτη αυτού.

Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, και κατεξοχήν την Κρυπτογραφική Υπηρεσία και τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, τις τελευταίες 20 μέρες έχουν ήδη αποστείλει περισσότερα από 10.000 μηνύματα και έχουν κάνει ανάλογες κλήσεις.

Επίσης, το δικό μου γραφείο στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπως επίσης και την Πολεμική Αεροπορία για τη συνδρομή της με 2 C-130.

Περισσότερο από όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις δικές μας Διπλωματικές Αποστολές στην εμπόλεμη ζώνη. Τις Πρεσβείες και τα Προξενεία μας, τα οποία με τρόπο ακάματο λειτούργησαν έτσι ώστε να επιτελέσουν αυτό το εξαιρετικά δύσκολο έργο, σε μια πραγματικά πολεμική συνθήκη.

Όπως επίσης και 7 άτομα από το Προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία έφυγαν από την Αθήνα για να κατευθυνθούν προς το Άμπου Ντάμπι μέσα στον πόλεμο για να ενισχύσουν την προσπάθεια της Πρεσβείας μας στο Άμπου Ντάμπι.

Θα ήθελα οι Έλληνες πολίτες οπουδήποτε στη γη και με οποιεσδήποτε συνθήκες να αισθάνονται ασφάλεια ότι η πατρίδα θα στέκεται πάντοτε δίπλα τους».

Εκτενής ήταν η κάλυψη και από μεγάλα ευρωπαϊκά ΜΜΕ. «Ελληνική αερογέφυρα απομάκρυνε κατοικίδια και τους ιδιοκτήτες τους από τον Πόλεμο στη Μέση Ανατολή», αναφέρει το France24, ενώ το Euronews σημείωσε πως «δεκάδες σκυλάκια και γατάκια έφτασαν στην Αθήνα» χάρη στην ειδική «πτήση της Aegean που οργάνωσε η κυβέρνηση».

https://youtube.com/shorts/m4v1rBaGw0k?si=1pVP-I94oXLerpxw

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