ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛΙΜΕ: Αύξηση της κίνησης κρουαζιέρας στα ελληνικά λιμάνια το 2025 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά
Ναυτιλία
16:01 - 20 Μαρ 2026

ΕΛΙΜΕ: Αύξηση της κίνησης κρουαζιέρας στα ελληνικά λιμάνια το 2025 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) δημοσιοποιεί τα συγκεντρωτικά στοιχεία κίνησης κρουαζιέρας για τα ελληνικά λιμάνια για το έτος 2025, όπως αυτά καταγράφηκαν από τα λιμάνια – μέλη της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, η δραστηριότητα της κρουαζιέρας στα ελληνικά λιμάνια παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το 2024, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Ελλάδας ως ενός από τους σημαντικότερους προορισμούς κρουαζιέρας στην περιοχή της Μεσογείου.

Αφίξεις κρουαζιερόπλοιων

Κατά το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 6.129 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια, έναντι 5.490 αφίξεων το 2024, σημειώνοντας αύξηση 11,7%.

Η αύξηση αυτή αποτυπώνει την ενίσχυση των δρομολογίων κρουαζιέρας προς ελληνικούς προορισμούς, καθώς και τη διατήρηση της χώρας ως βασικού κόμβου κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επιβατική κίνηση

Αντίστοιχα, η συνολική επιβατική κίνηση ανήλθε το 2025 σε 8.415.713 επιβάτες, έναντι 7.927.709 επιβατών το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 6,2%.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη προτίμηση των διεθνών εταιρειών κρουαζιέρας και των επιβατών για ελληνικούς προορισμούς, οι οποίοι συνδυάζουν ισχυρή τουριστική ταυτότητα, πολιτιστική κληρονομιά και ελκυστικούς θαλάσσιους προορισμούς.

Σημαντικοί προορισμοί κρουαζιέρας

Η κίνηση κρουαζιέρας στα ελληνικά λιμάνια συγκεντρώνεται κυρίως σε βασικούς προορισμούς της χώρας που αποτελούν διαχρονικά σημαντικούς κόμβους για τη διεθνή αγορά κρουαζιέρας, όπως:

  • ο Πειραιάς,
  • η Σαντορίνη,
  • η Μύκονος,
  • η Κέρκυρα,
  • το Ηράκλειο,
  • η Ρόδος.

Παράλληλα, σημαντική κίνηση καταγράφηκε και σε άλλους ελληνικούς λιμένες, γεγονός που συμβάλλει στη γεωγραφική διασπορά της τουριστικής δραστηριότητας και στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών.

lim-1_4e1c4.jpg

lim-2_a133d.jpg

lim-3_73060.jpg

Η συμβολή της κρουαζιέρας στην ελληνική οικονομία

Η κρουαζιέρα αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους του θαλάσσιου τουρισμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά:

  • στην ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας,
  • στη δημιουργία θέσεων εργασίας,
  • στην προβολή της Ελλάδας ως διεθνούς τουριστικού προορισμού.

Η συνεχιζόμενη αύξηση της κίνησης καταδεικνύει τη σημασία της διαρκούς αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών, καθώς και της συνεργασίας μεταξύ των λιμένων, των τοπικών αρχών και των φορέων της τουριστικής βιομηχανίας.

Προοπτικές

Τα αποτελέσματα του 2025 αποτελούν ένα ακόμη αξιοσημείωτο ρεκόρ αφίξεων και επισκεπτών κρουαζιέρας για τη χώρα μας, οι κρατήσεις για τη νέα χρονιά παρουσιάζονται με διαφορετικό πρόσημα για τα ελληνικά λιμάνια, παρατηρώντας μετατόπιση των κρουαζιερόπλοιων προς τα δυτικά.

Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος, σε συνεργασία με τα λιμάνια – μέλη της και τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας, συνεχίζει να εργάζεται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών λιμένων και τη βιώσιμη ανάπτυξη της κρουαζιέρας στη χώρα. Η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ελληνική οικονομία και τον θαλάσσιο τουρισμό, με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Celestyal: Ενισχύει τη Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο στο χάρτη της κρουαζιέρας
Ναυτιλία

Celestyal: Ενισχύει τη Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο στο χάρτη της κρουαζιέρας

Όρια και ρόλοι στη Σαντορίνη
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Όρια και ρόλοι στη Σαντορίνη

Κρουαζιέρα: Οι αιφνίδιες ρυθμιστικές αλλαγές στο επίκεντρο της συζήτησης στο MedCruise
Ναυτιλία

Κρουαζιέρα: Οι αιφνίδιες ρυθμιστικές αλλαγές στο επίκεντρο της συζήτησης στο MedCruise

Κέρκυρα: Άλμα 10,7% στην κρουαζιέρα – Πάνω από 225.000 επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο του 2026
Ναυτιλία

Κέρκυρα: Άλμα 10,7% στην κρουαζιέρα – Πάνω από 225.000 επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο του 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 18:03

Η Apple αυξάνει τις τιμές σε Mac και iPad κατά $200 ή και περισσότερο σε ορισμένα μοντέλα

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 17:53

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Αγορά 34.809 ίδιων μετοχών συνολικής αξίας €48.525,40

Ναυτιλία
25/06/2026 - 17:52

Attica Group: Παραιτήθηκε από το Δ.Σ. ο Ιωάννης Βογιατζής – Αλλαγές στην Επιτροπή Ελέγχου

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:48

Νότιος Λίβανος: Δύο νεκροί από ισραηλινό πλήγμα με drone παρά την εκεχειρία

Πολιτική
25/06/2026 - 17:44

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος «ψηφίζει» ΕΛΑΣ – Νέα συνεδρίαση της ΚΕ προανήγγειλε ο Πολάκης

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 17:38

ΟΤΕ: Νέο ομολογιακό δάνειο 100 εκατ. ευρώ από τη Deutsche Telekom

Σχόλια Αγοράς
25/06/2026 - 17:31

Χρηματιστήριο: Νέα - αποτυχημένη - προσπάθεια ανοδικής υπέρβασης, με βαρίδι τις τράπεζες

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:28

Ορχομενός: Μεγάλη κινητοποίηση για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση - Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:18

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός – Νέος κλοιός πίεσης για τη Fed

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:17

Μετά το Ιράν, έρχεται ο λογαριασμός: Ο Τραμπ ζητά $88 δισ. από το Κογκρέσο

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:11

Στην Ουγγαρία ο Πιερρακάκης για επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:03

ΗΠΑ: Επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,1% το α’ τρίμηνο

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:00

Ηράκλειο Κρήτης: Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη ξυλείας

Χρηματιστήρια
25/06/2026 - 16:57

Wall Street: Υψηλή μεταβλητότητα με το βλέμμα στον πληθωρισμό και τη Micron

Ειδήσεις
25/06/2026 - 16:49

Καλλιθέα: Ταυτοποιήθηκε ο 15χρονος νεκρός – Τέσσερις συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 16:30

Real Consulting: Ενίσχυση της στρατηγικής της θέσης στον κλάδο της Ψηφιακής Υγείας

Ειδήσεις
25/06/2026 - 16:22

Bloomberg: Η σταδιακή κατάργηση των αυτοκινήτων με κινητήρες πετρελαίου διχάζει την ΕΕ

Οικονομία
25/06/2026 - 16:07

Παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα για τις μεγάλες καμπές της ελληνικής οικονομίας

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 15:57

Διατακτικές σίτισης: Ανάσα για τους εργαζόμενους, ισχυρό εργαλείο διατήρησης προσωπικού

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/06/2026 - 15:53

Η Allwyn και οι 5 κορυφαίες αθλητικές ομοσπονδίες στην Ελλάδα ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα κοινό όραμα

Πολιτική
25/06/2026 - 15:38

Γερουλάνος: Αγωνία της σημερινής κυβέρνησης ο έλεγχος του δημάρχου και όχι τα προβλήματα του δημότη

Ανεμοδείκτης
25/06/2026 - 15:34

«Καταδρομική» της ΝΔ στην Πελοπόννησο κι ας αργούν(;) οι εκλογές

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 15:34

ΕΚΤΕΡ: Δύο νέες συμβάσεις σε αεροδρόμιο Καλαμάτας και Χίο

Ειδήσεις
25/06/2026 - 15:28

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γεννηματάς» ο Αριστοτέλης Χαντζής μετά από 140 ημέρες απεργίας πείνας

Αυτοδιοίκηση
25/06/2026 - 15:25

Δήμος Αθηναίων: Ένας στους τρεις άστεγους βρίσκεται στον δρόμο για περισσότερα από πέντε χρόνια

Ειδήσεις
25/06/2026 - 15:18

Κομισιόν: Επεκτείνει το Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές στο cloud - Στο επίκεντρο Amazon και Microsoft

Ειδήσεις
25/06/2026 - 15:02

Ο «παγκόσμιος πόλεμος» της Τεχνητής Νοημοσύνης: Υπό πίεση η αμερικανική πρωτοκαθεδρία

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
25/06/2026 - 14:54

Νέος στρατηγικός ρόλος για τον Ιάκωβο Καργαρώτο - Ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος

Οικονομία
25/06/2026 - 14:48

ΚΕΠΕ: Σε ιστορικό υψηλό ο Σύνθετος Δείκτης Προήγησης τον Μάρτιο

Πολιτική
25/06/2026 - 14:44

ΥΠΕΝ για υδρογονάνθρακες: Διαγωνισμός αδειών σεισμικών δεδομένων σε Δυτική και Νότια Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ