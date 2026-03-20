Χαμενεΐ μετά τον θάνατο Χατίμπ: Κάλεσμα για πλήγμα σε «εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς»

Σε μήνυμά του, με το οποίο εκφράζει τη θλίψη του για τον θάνατο του υπουργού Πληροφοριών Εσμαΐλ Χατίμπ, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ τονίζει ότι το υπουργείο οφείλει να «απαντήσει», στοχεύοντας την ασφάλεια των «εσωτερικών και εξωτερικών αντιπάλων» του Ιράν.

Σε επιστολή που απηύθυνε προς τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, ο Χαμενεΐ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς την οικογένεια του εκλιπόντος αξιωματούχου.

«Στο όνομα του Θεού, του Ελεήμονα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε Πεζεσκιάν, εύχομαι η προστασία και η τιμή να σας συνοδεύουν πάντοτε».

«Με την παρούσα επιστολή, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου προς εσάς, το σεβαστό υπουργικό συμβούλιο, τους συνεργάτες σας στο Υπουργείο Πληροφοριών και ιδιαιτέρως προς την οικογένεια του εκλιπόντος, του ακούραστου υπουργού Πληροφοριών, Χοτζατολεσλάμ Σεγίντ Εσμαΐλ Χατίμπ. Είθε το έλεος του Θεού να τον συνοδεύει», πρόσθεσε.

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