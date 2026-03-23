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Κομισιόν: Προτεραιότητα η δίκαιη και διαρκής λύση για την επανένωση της Κύπρου
Ειδήσεις
16:22 - 23 Μαρ 2026

Κομισιόν: Προτεραιότητα η δίκαιη και διαρκής λύση για την επανένωση της Κύπρου

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε τη δέσμευσή της για μια δίκαιη και διαρκή λύση στο Κυπριακό, τονίζοντας πως προτεραιότητά της παραμένει η επανένωση της Κύπρου.

Μέσω του εκπροσώπου Τύπου της, η Κομισιόν υπογράμμισε ότι είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο στη διαδικασία, αξιοποιώντας όλα τα μέσα και εργαλεία που διαθέτει. Η θέση αυτή εδράζεται στις δηλώσεις της προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την τελετή έναρξης της κυπριακής προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται για μια λύση βασισμένη σε διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τον ειδικό απεσταλμένο της Επιτροπής για την Κύπρο, πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Γιοχάνες Χαν, ο εκπρόσωπος Μάτσιε Μπερεστέτσκι σημείωσε ότι μετά την παραίτησή του για λόγους προσωπικών δεσμεύσεων, η πρόεδρος της Κομισιόν θα αποφασίσει σύντομα τα επόμενα βήματα σχετικά με τη θέση.

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