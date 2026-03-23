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Axios: «Ξεκαθαρίζει» το τοπίο για τον συνομιλητή του Τραμπ στο Ιράν
Ειδήσεις
18:10 - 23 Μαρ 2026

Axios: «Ξεκαθαρίζει» το τοπίο για τον συνομιλητή του Τραμπ στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκονται σε επαφές με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους και δημοσιογράφο του Axios.

Όπως αναφέρεται, μεσολαβητικές χώρες επιχειρούν να οργανώσουν συνάντηση εντός της εβδομάδας στο Ισλαμαμπάντ, με τη συμμετοχή των Γκαλιμπάφ, Γουίτκοφ και Κούσνερ, καθώς και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπήρξαν πρόσφατες επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, οι οποίες –όπως είπε– κατέγραψαν «σημαντικά σημεία σύγκλισης» και ενδέχεται να ανοίξουν δρόμο για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, χωρίς να πρόκειται για τον νέο ανώτατο ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dha8mp364qll?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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